Những công cụ AI thú vị của Google ít được biết đến

Kiến Văn
Kiến Văn
20/11/2025 11:06 GMT+7

Google AI Studio không chỉ nổi bật với những công cụ như Nano Banana, Veo 3.1 và NotebookLM, mà còn ẩn chứa nhiều ứng dụng AI thú vị ít được biết đến.

Những công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) này cho phép người dùng dễ dàng xây dựng ứng dụng, phối lại bài hát, tạo phông chữ, khám phá các địa danh... Mặc dù một số công cụ AI của Google rất đơn giản, nhưng cũng có những công cụ lại mang tính tiên tiến đáng ngạc nhiên. Tất cả đều hướng đến một tương lai nơi AI giúp hiện thực hóa ý tưởng ngay lập tức.

Dưới đây là một số công cụ AI miễn phí nổi bật từ Google mà nhiều người dùng có thể không hay biết dù lợi ích mang lại không nhỏ.

Những công cụ AI thú vị của Google nhiều người không hay biết - Ảnh 1.

GenType giúp tạo ra bảng chữ cái theo chủ đề đặt ra

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

GenType

Đây là công cụ cho phép người dùng tạo ra bảng chữ cái đầy đủ từ bất kỳ chủ đề nào mà không cần thiết kế từng chữ cái thủ công. Chỉ cần đưa ra một gợi ý như "hãy tạo cho tôi kiểu chữ cầu vồng và mây", GenType sẽ sử dụng mô hình tạo hình ảnh Imagen 2 của Google để tạo ra các chữ cái. Tuy nhiên, hiện tại công cụ này chưa hỗ trợ dấu câu.

MusicFX DJ

Là một công cụ tạo nhạc theo thời gian thực, MusicFX DJ cho phép người dùng tạo ra một set nhạc DJ ngay trong trình duyệt. Chỉ cần nhập các gợi ý như "ambient piano strings" và điều chỉnh các thông số như nhịp độ, tông nhạc và cường độ. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và thiên về nhạc cụ hơn là giọng hát, MusicFX DJ mang đến trải nghiệm sáng tạo âm nhạc dễ dàng mà không cần thiết bị phức tạp. Tuy nhiên, MusicFX DJ hiện chưa hoạt động ở một số quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Những công cụ AI thú vị của Google nhiều người không hay biết - Ảnh 2.

National Gallery Mixtape có thể tạo ra bản nhạc nền cá nhân hóa dựa trên hình ảnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

National Gallery Mixtape

Được phát triển từ The National Gallery in London và Google Arts & Culture Lab, công cụ này cho phép tạo ra bản nhạc nền cá nhân hóa dựa trên hình ảnh. Người dùng chỉ cần kéo và thả các tác phẩm nghệ thuật, thêm "nhãn dán cảm xúc" và để AI chuyển thể tâm trạng và giai điệu thành âm nhạc. Quá trình thử nghiệm cho thấy đây là một cách thú vị để trải nghiệm nghệ thuật qua âm thanh độc đáo.

Talking Tours

Đây là trải nghiệm tham quan ảo sử dụng AI từ Google Arts & Culture, cho phép người dùng khám phá các địa danh văn hóa và thiên nhiên thông qua lời tường thuật bằng AI. Nếu đang phải đối mặt với việc chuyến bay bị hoãn hoặc chỉ đơn giản là không thể đi đâu, Talking Tours sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm du lịch ảo thú vị.

Những công cụ AI thú vị của Google nhiều người không hay biết - Ảnh 3.

Opal giúp biến ý tưởng thành ứng dụng thực tế chỉ trong vài phút

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Google Opal

Công cụ này giúp việc xây dựng ứng dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng chỉ cần mô tả ý tưởng của mình, như "tạo công cụ tóm tắt video YouTube" hoặc "giúp tôi soạn email nhanh hơn" và Opal sẽ ngay lập tức tạo ra một nguyên mẫu hoạt động mà người dùng có thể chỉnh sửa và chia sẻ. Nhờ Opal, người dùng có thể biến ý tưởng thành ứng dụng thực tế chỉ trong vài phút.

Những công cụ AI đã đề cập chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng mà Google AI Studio cung cấp. Còn nhiều công cụ khác đang trong giai đoạn phát triển và chờ ra mắt. Google AI Studio thực sự là một nơi lý tưởng để người dùng thỏa sức sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng của mình bằng AI. Mặc dù một số công cụ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và có thể còn thiếu sót nhưng chúng mang đến cái nhìn chân thực về kỷ nguyên sáng tạo mới, nơi AI đóng vai trò trung tâm.

