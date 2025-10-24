Công cụ AI mới có thể dự đoán bệnh tật trước 20 năm

Theo TheCoolDown, một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá vừa được công bố với khả năng dự đoán nguy cơ mắc bệnh từ 10 - 20 năm trước khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, mở ra một kỷ nguyên mới trong việc chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.

AI có thể 'nhìn thấy' tương lai bệnh tật của bạn

Báo cáo từ Innovation Origins cho thấy, các nhà nghiên cứu đã phát triển công cụ mang tên Delphi-2M bằng cách sử dụng kho dữ liệu khổng lồ từ hơn 40.000 người tham gia Biobank và 1,9 triệu hồ sơ y tế của Đan Mạch. Công cụ này có thể dự đoán chính xác sự tiến triển của các bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường tuýp 2 và các cơn đau tim.

AI giúp giới y học dự đoán tương lai bệnh tật lên đến 20 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE COOL DOWN

Đây là công trình hợp tác giữa các nhà khoa học uy tín từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức, Đại học Copenhagen và Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử châu Âu. Các phát hiện khoa học của họ đã được công bố trên tạp chí danh giá Nature.

Điểm độc đáo của Delphi-2M là khả năng dự đoán đồng thời hơn 1.000 loại bệnh khác nhau với độ chính xác ấn tượng, vượt xa các mô hình trước đây vốn chỉ có thể nhắm đến các bệnh đơn lẻ. Bằng cách phân tích lịch sử y tế của bệnh nhân cùng các yếu tố rủi ro như béo phì và tuổi tác, công cụ AI này có thể xác định các cá nhân có nguy cơ cao, từ đó cho phép bác sĩ triển khai các biện pháp can thiệp sớm.

Các nhà nghiên cứu khẳng định, công cụ của họ có thể dự báo bệnh tật trước tới 20 năm, đặc biệt hiệu quả với các loại ung thư, cơn đau tim và những tình trạng có tiến trình bệnh có thể lường trước được.

Sự phát triển công nghệ đáng kinh ngạc này không chỉ mang lại hy vọng cải thiện sức khỏe cộng đồng mà còn trao quyền cho mỗi cá nhân thực hiện những thay đổi lối sống tích cực để ngăn chặn bệnh tật ngay từ khi nó chưa hình thành.

Dù không thể phủ nhận những lo ngại về tác động môi trường của AI do việc tiêu thụ năng lượng lớn, công nghệ này vẫn hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn trong nhiều lĩnh vực, từ y tế đến dự báo thiên tai và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch tiến hành các thử nghiệm bổ sung Delphi-2M trên nhiều nhóm dân cư và quốc gia khác nhau. Họ thừa nhận cần phải tinh chỉnh và kiểm tra thêm trước khi công cụ này sẵn sàng để sử dụng rộng rãi trong lâm sàng, với hy vọng sẽ có thể triển khai trong vài năm tới.