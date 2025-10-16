Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini 3 siêu thông minh sắp trình làng, hoàn toàn miễn phí

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/10/2025 20:13 GMT+7

Gemini 3 sắp xuất hiện với sức mạnh khiến người dùng sẵn sàng 'bỏ rơi' ChatGPT một lần nữa.

Theo Tom's Gudie, việc Gemini 3 sắp ra mắt không còn là bí mật, nhưng một tài liệu rò rỉ về lịch trình nội bộ của Google gần đây gợi ý rằng người dùng có thể thấy nó sớm nhất ngay trong tuần tới, vào ngày 22.10. Với thói quen ra mắt sản phẩm mới vào giữa tuần của Google, thông tin này hoàn toàn có cơ sở.

Dù chưa rõ đây là ngày phát hành rộng rãi hay chỉ dành cho nhà phát triển, có một điều chắc chắn là bước nhảy vọt tiếp theo trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) của Google sắp diễn ra. Dựa trên các thông tin và kỳ vọng, đây là 5 lý do khiến Gemini 3 có thể một lần nữa làm thay đổi cuộc chơi.

Cấp độ suy luận của Gemini 3 giống người thật hơn

Mỗi phiên bản Gemini mới đều đánh dấu một bước tiến về khả năng suy luận. Tuy nhiên, Gemini 3 được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các phản hồi 'vô tri' và một luồng logic thực sự tự nhiên. Người dùng có thể mong đợi những cuộc trò chuyện giống ChatGPT nhưng với khả năng suy luận đa bước mượt mà, ít bịa đặt (hallucination) và nhận thức ngữ cảnh tốt hơn.

Gemini 3 siêu thông minh rục rịch trình làng và hoàn toàn miễn phí - Ảnh 1.

Gemini 3 sẽ sớm được trình làng với sức mạnh vượt trội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Nhanh hơn, nhẹ và thông minh hơn

Tốc độ vẫn là một điểm yếu cần cải thiện của các mô hình AI hiện tại. Nếu Gemini 3 mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn và độ trễ thấp hơn, đặc biệt trên di động và trình duyệt, nó sẽ mang lại trải nghiệm trợ lý AI liền mạch mà người dùng hằng mong đợi. Hiệu quả cao hơn cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Tích hợp sâu rộng và hoàn toàn miễn phí?

Google đang ngày càng tích hợp sâu Gemini vào hệ sinh thái của mình, như tính năng 'Help Me Schedule' trong Gmail vừa ra mắt. Với Gemini 3, người dùng có thể kỳ vọng một trợ lý AI được tích hợp sẵn vào Gmail, Docs và toàn bộ Google Workspace. Dựa vào truyền thống của Google, có khả năng cao phiên bản Gemini 3 tiêu chuẩn sẽ được cung cấp miễn phí cho đại chúng.

Sức mạnh đa phương thức thế hệ mới

Các tin đồn cho thấy Gemini 3 sẽ có khả năng đa phương thức vượt trội. Không chỉ dừng lại ở việc phân tích hình ảnh, Gemini 3 có thể tạo ra các video dài và mượt mà hơn, thậm chí có thể sở hữu một tính năng tương tự Sora 2 của OpenAI. Một nâng cấp quan trọng khác được mong đợi là khả năng nhận diện và tạo văn bản trên hình ảnh một cách chính xác, vốn là điểm yếu của nhiều mô hình AI hiện nay.

Một trợ lý chất lượng, không ồn ào

Không giống như ChatGPT với hàng loạt tính năng liên tục được bổ sung, đôi khi gây cảm giác quá tải, Gemini dường như tập trung vào việc tạo ra một không gian làm việc hiệu quả, khuyến khích sự sáng tạo để mang lại năng suất thực sự. Gemini 3 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi theo con đường này, trở thành một công cụ mạnh mẽ mà không quá phức tạp.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào tính xác thực của thông tin rò rỉ. Dù lịch trình có thay đổi, rõ ràng là Gemini sắp có một bước chuyển mình lớn, hứa hẹn sẽ khuấy đảo cuộc cạnh tranh trên thị trường AI một lần nữa.

Google Search tích hợp công cụ tạo ảnh của Gemini

Google đã quyết định mở rộng khả năng hoạt động của mô hình tạo ảnh AI Gemini 2.5 Flash bằng cách tích hợp vào công cụ tìm kiếm của hãng.

