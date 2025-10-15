Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Search tích hợp công cụ tạo ảnh của Gemini

Kiến Văn
Kiến Văn
15/10/2025 14:15 GMT+7

Google đã quyết định mở rộng khả năng hoạt động của mô hình tạo ảnh AI Gemini 2.5 Flash bằng cách tích hợp vào công cụ tìm kiếm của hãng.

Được biết đến với tên gọi Nano Banana trong giai đoạn thử nghiệm, Gemini 2.5 Flash đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 8 và nhanh chóng trở thành ứng dụng iPhone được tải xuống nhiều nhất trong tháng 9. Sự phổ biến của cái tên "Nano Banana" đã được Google duy trì trong các thông báo chính thức và chứng minh sức mạnh của thương hiệu này.

Người dùng Google Search đã có công cụ 'chất lừ' của Gemini - Ảnh 1.

Google tiếp tục mở rộng tầm hoạt động của Nano Banana

ẢNH: GOOGLE

Giờ đây, Google đã quyết định mở rộng khả năng của Nano Banana khi cho phép người dùng chỉnh sửa và tạo ảnh mới trực tiếp thông qua Google Lens trong ứng dụng Google trên cả Android và iPhone

Cách sử dụng Nano Banana trong Google Search

Việc tích hợp Nano Banana vào các ứng dụng Google khác là một bước đi chiến lược giúp chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) của Google tiếp cận nhiều người dùng hơn, đặc biệt là những người chưa cài đặt ứng dụng Gemini. Khả năng tạo hình ảnh chân thực từ lời nhắc văn bản có thể thu hút thêm người dùng đăng ký Gemini.

Người dùng Google Search đã có công cụ 'chất lừ' của Gemini - Ảnh 2.

Tính năng mới hiện chỉ giới hạn ở Mỹ và Ấn Độ trước khi mở rộng sang các thị trường khác

ẢNH: GOOGLE

Để thực hiện, người dùng có thể làm theo các bước đơn giản như sau:

  • Mở Google Lens trong ứng dụng Google bằng cách chạm vào biểu tượng máy ảnh.
  • Nhấn vào nút chế độ Create có hình quả chuối màu vàng.
  • Nhập lời nhắc văn bản vào trình soạn thảo hoặc nhấp vào ảnh và yêu cầu chỉnh sửa.
  • Nhận hình ảnh đã được chỉnh sửa bằng AI. Người dùng có thể chỉnh sửa thêm thông qua Nano Banana bằng cách sử dụng các lời nhắc liên quan.

Google cho biết, Nano Banana hỗ trợ chỉnh sửa cả ảnh tự sướng và ảnh thường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Nano Banana chỉ có sẵn cho người dùng Google Search tại Mỹ và Ấn Độ trước khi được mở rộng ra các quốc gia và ngôn ngữ khác trong thời gian tới. Ngoài ra, Nano Banana cũng đã có mặt trên NotebookLM và sẽ sớm có mặt trên Google Photos.

Xem thêm bình luận