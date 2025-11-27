Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung sửa lỗi giao diện gây khó chịu trên One UI 8.0

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/11/2025 14:03 GMT+7

Hình nền động One UI 8.0 bỗng dưng... bất động? Samsung đã có câu trả lời cho vấn đề này.

Theo SamMobile, One UI 8.0 được đánh giá là bản nâng cấp lớn về giao diện của Samsung, trong đó tính năng Dynamic Wallpaper (hình nền động) là một điểm nhấn thú vị. Tính năng này cho phép màn hình hiển thị các dải màu sắc thay đổi liên tục theo thời gian, mang lại cảm giác tươi mới mỗi khi người dùng mở máy.

Lỗi giao diện gây phiền toái trên One UI 8.0

Tuy nhiên, trải nghiệm này không trọn vẹn khi nhiều người dùng gặp phải một lỗi (bug) khá khó chịu đó là dải màu sắc ngừng thay đổi, hoặc tệ hơn là tự động bị thay thế bởi một hình nền tĩnh mặc định tẻ nhạt. Samsung đã sớm ghi nhận vấn đề này và hứa hẹn sẽ khắc phục.

Samsung đã sửa lỗi giao diện khó chịu nhất trên One UI 8.0 - Ảnh 1.

Lỗi hình nền động trên One UI 8 đã được Samsung khắc phục

ẢNH: SAMMOBILE

Giữ đúng lời hứa, Samsung đang triển khai bản cập nhật cho ứng dụng hệ thống 'Wallpaper and Style'. Theo thông tin từ Samsung Community, bản cập nhật này sẽ giải quyết triệt để tình trạng hình nền động bị thay thế hoặc ngừng hoạt động.

Hiện tại, bản cập nhật đang được phát hành trước tiên tại thị trường Hàn Quốc và dự kiến sẽ đến tay người dùng toàn cầu trong vài ngày tới. Để đảm bảo thiết bị của bạn luôn hoạt động mượt mà và giao diện hiển thị đúng như thiết kế, hãy kiểm tra bản cập nhật thủ công bằng cách:

  • Truy cập vào ứng dụng Galaxy Store.
  • Nhấn vào biểu tượng Menu (có hình dấu 3 gạch nằm ngang) ở góc trên bên trái.
  • Chọn mục Updates (Cập nhật).

Nếu thấy ứng dụng 'Wallpaper and Style' có trong danh sách, hãy nhấn cập nhật ngay để khắc phục lỗi hình nền.

Khám phá thêm chủ đề

