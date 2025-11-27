Snapdragon 8 Gen 5 ra mắt với sức mạnh 3 nm

Theo SamMobile, không để thị trường hạ nhiệt sau sự xuất hiện của dòng Elite, Qualcomm vừa tiếp tục tung ra Snapdragon 8 Gen 5. Đây được xem là quân bài chiến lược nhắm vào phân khúc điện thoại cận cao cấp (flagship killer) với hiệu năng vượt trội nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn.

Qualcomm vừa tung 'quái vật' hiệu năng Snapdragon 8 Gen 5

Nếu Snapdragon 8 Elite Gen 5 là 'nhà vua' ở phân khúc cao cấp nhất, thì Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) vừa ra mắt chính là 'tướng quân' đắc lực đứng ngay phía sau. Con chip này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm flagship cho các thiết bị có mức giá mềm hơn trong năm tới.

Tương tự đàn anh Elite, Snapdragon 8 Gen 5 vẫn được sản xuất trên tiến trình 3 nm tiên tiến của TSMC và sử dụng kiến trúc CPU 2+6 (2 nhân Prime và 6 nhân Performance).

Snapdragon 8 Gen 5 sẽ là 'trái tim' của các điện thoại Android cận cao cấp ẢNH: SAMMOBILE

Tuy nhiên, xung nhịp đã được điều chỉnh giảm nhẹ để phân cấp sản phẩm, với 2 nhân chính chạy ở xung nhịp 3,8 GHz và 6 nhân hiệu năng ở mức 3,32 GHz. Mặc dù vậy, Qualcomm khẳng định so với Snapdragon 8 Gen 3 (ra mắt 2 năm trước), con chip mới này vẫn mạnh hơn 36% về CPU, 11% về GPU và đặc biệt là khả năng xử lý AI tăng vọt 46%.

Để tối ưu chi phí, Qualcomm đã thực hiện một số cắt giảm trên phiên bản này. Đáng chú ý là việc loại bỏ khả năng quay video 8K - một tính năng vốn có trên dòng Elite. Bù lại, chip vẫn hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ khung hình 120 FPS, xử lý hình ảnh AI thời gian thực, Ray-tracing cho game thủ và các chuẩn kết nối tối tân nhất hiện nay như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và mạng 5G tốc độ lên tới 10 Gbps.

Những khả năng đáng chú ý của Snapdragon 8 Gen 5 ẢNH: SAMMOBILE

Ứng viên sáng giá cho Galaxy S26 FE

Qualcomm xác nhận các thương hiệu Trung Quốc như iQOO, Motorola, OnePlus và Vivo sẽ là những cái tên đầu tiên trang bị con chip này.

Tuy nhiên, giới công nghệ đang đổ dồn sự chú ý về phía Samsung. Với cấu hình mạnh mẽ nhưng không quá đắt đỏ, Snapdragon 8 Gen 5 được dự đoán là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho các dòng máy Fan Edition tương lai của hãng công nghệ Hàn Quốc, cụ thể là Galaxy S26 FE hoặc Galaxy Z Flip 8 FE. Nếu điều này thành hiện thực, người dùng sẽ được hưởng lợi lớn khi sở hữu hiệu năng gần như cao cấp nhất với mức chi phí hợp lý hơn.