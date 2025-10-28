Qualcomm bước vào cuộc đua chip AI dành cho trung tâm dữ liệu

Qualcomm thách thức Nvidia và AMD bằng chip AI thế hệ mới

Trong hơn một thập kỷ qua, Qualcomm được biết đến như "trái tim" của thế giới smartphone với dòng chip Snapdragon chiếm lĩnh thị trường Android toàn cầu. Tuy nhiên, khi nhu cầu điện thoại thông minh bước vào giai đoạn bão hòa, tập đoàn công nghệ Mỹ này đang thực hiện bước chuyển chiến lược quan trọng.

Cụ thể, Qualcomm đã chính thức công bố hai chip AI mới dành cho trung tâm dữ liệu mang tên AI200 và AI250, mở màn cho tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Nvidia và AMD trong mảng hạ tầng AI.

Qualcomm chính thức công bố hai chip AI mới dành cho trung tâm dữ liệu mang tên AI200 và AI250 ẢNH: REUTERS

Theo công bố, AI200 sẽ được thương mại hóa vào năm 2026, còn AI250 dự kiến ra mắt năm 2027. Hai dòng chip này được thiết kế với dung lượng bộ nhớ vượt trội, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình inference - giai đoạn mô hình AI xử lý dữ liệu thực tế. Ngoài ra, Qualcomm cũng giới thiệu card tăng tốc (accelerator cards) và hệ thống rack máy chủ đi kèm, nhằm cung cấp một giải pháp hạ tầng hoàn chỉnh cho các trung tâm dữ liệu.

Ngay sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu Qualcomm tăng gần 15%, phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc công ty có thể tái định vị vai trò của mình trong kỷ nguyên AI. Trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán tăng vọt để vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn và hệ thống tạo sinh, việc Qualcomm bước chân vào lĩnh vực này được xem là nỗ lực giảm phụ thuộc vào mảng smartphone và mở ra nguồn doanh thu mới đầy tiềm năng.

Cuộc đua mới trong kỷ nguyên trung tâm dữ liệu AI

Sự xuất hiện của Qualcomm diễn ra giữa thời điểm các ông lớn công nghệ đang chạy đua phát triển chip AI phục vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu. Trong khi Nvidia vẫn thống trị thị trường với dòng GPU dành cho huấn luyện mô hình, Qualcomm hướng đến mảng AI inference, được đánh giá có biên lợi nhuận cao và tiềm năng mở rộng nhanh hơn.

Để củng cố vị thế, Qualcomm đã chi 2,4 tỉ USD mua lại Alphawave, công ty chuyên thiết kế công nghệ bán dẫn cho trung tâm dữ liệu, đồng thời hợp tác với Nvidia để phát triển CPU tùy chỉnh có khả năng kết nối trực tiếp với GPU AI. Hãng cũng ký biên bản ghi nhớ với Humain, nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới kết hợp điện toán biên và đám mây.

Các ông lớn công nghệ đang chạy đua phát triển chip AI phục vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu. ẢNH: REUTERS

Về mặt kỹ thuật, AI200 hỗ trợ tới 768 GB bộ nhớ LPDDR, tăng khả năng xử lý đồng thời nhiều mô hình AI. Phiên bản cao cấp hơn, AI250, sử dụng kiến trúc near-memory computing giúp tăng băng thông hiệu quả gấp mười lần so với thế hệ ­­trước, đồng thời được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng và cơ chế confidential computing nhằm bảo mật dữ liệu doanh nghiệp. Qualcomm khẳng định loạt sản phẩm mới này có thể giúp giảm tổng chi phí vận hành cho doanh nghiệp, đây là một lợi thế quan trọng trong bối cảnh vận hành trung tâm dữ liệu ngày càng tốn kém năng lượng và hạ tầng.

Trước đó, Intel cũng đã công bố chip AI mới mang tên Crescent Island, dự kiến ra mắt năm 2026, trực tiếp cạnh tranh với dòng AI200 của Qualcomm. Giới phân tích nhận định, cuộc đua AI giữa Nvidia, AMD, Intel và nay là Qualcomm sẽ là tâm điểm của ngành bán dẫn trong những năm tới, khi AI trở thành động lực chính của tăng trưởng công nghệ toàn cầu.

Với việc ra mắt AI200 và AI250, Qualcomm không chỉ trình làng hai sản phẩm mới, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: hãng đang tái định hình chính mình trong kỷ nguyên AI. Nếu chứng minh được hiệu suất và hiệu quả chi phí như cam kết, Qualcomm hoàn toàn có thể trở thành nhân tố thay đổi cục diện trong cuộc đua thống trị ngành chip AI vốn đang bị chi phối bởi Nvidia và AMD.