Sony và AMD 'nhá hàng' công nghệ GPU cách mạng cho PlayStation 6

Theo The Verge, trong một động thái bất ngờ, 'cha đẻ' của PlayStation 5, kiến trúc sư trưởng Mark Cerny, đã cùng với lãnh đạo cấp cao của AMD lần đầu tiên hé lộ những công nghệ GPU đột phá đang được phát triển cho thế hệ console tiếp theo, được cho là PlayStation 6 (PS6). Những cải tiến này hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về đồ họa và bất ngờ hơn, chúng còn mở đường cho một chiếc máy chơi game cầm tay mạnh mẽ.

Hé lộ những công nghệ sẽ định hình sức mạnh đồ họa của PlayStation 6

Dù khẳng định PS6 vẫn còn vài năm nữa mới ra mắt và các công nghệ này hiện chỉ tồn tại dưới dạng mô phỏng, nhưng những tiết lộ từ Mark Cerny và Jack Huynh của AMD đã vẽ nên một bức tranh vô cùng hứa hẹn về tương lai của game.

PlayStation 6 có thể là cuộc cách mạng về công nghệ đồ họa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm nhấn lớn nhất chính là việc tích hợp các 'lõi phát sáng' (Radiance Cores) chuyên dụng. Ông Mark Cerny thừa nhận "phương pháp xử lý đồ họa hiện tại đã đạt đến giới hạn", đặc biệt với các kỹ thuật dò tia (ray tracing) và dò đường (path tracing) siêu nặng.

Radiance Cores, tương tự như RT Cores của Nvidia, sẽ là một 'át chủ bài' phần cứng, đảm nhận hoàn toàn các tác vụ ray tracing phức tạp. Điều này sẽ giải phóng sức mạnh cho các thành phần khác của GPU để tập trung vào việc xử lý shader và texture, hứa hẹn mang lại hiệu suất tăng vọt, giúp thế giới game trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Một cải tiến quan trọng khác là công nghệ 'nén toàn cục' (Universal Compression). Đây là phiên bản nâng cấp từ công nghệ Delta Color Compression trên PS5, nhưng thay vì chỉ nén một vài thành phần, nó sẽ nén tất cả mọi thứ trong luồng xử lý đồ họa. Theo AMD, điều này sẽ giúp giải phóng băng thông, cho phép GPU mang lại "nhiều chi tiết hơn, tốc độ khung hình cao hơn và hiệu quả lớn hơn".

Cánh cửa mở ra cho PlayStation Handheld?

Điều thú vị là tất cả các cải tiến này đều nhấn mạnh vào hiệu quả và khả năng hoạt động ở chế độ năng lượng thấp. Việc giảm tải cho GPU và tối ưu hóa băng thông chính là những yếu tố then chốt để tạo ra một thiết bị chơi game cầm tay mạnh mẽ mà không bị quá nhiệt hay hết pin quá nhanh. Những công nghệ dành cho PS6 này hoàn toàn có thể được thu nhỏ và ứng dụng cho một chiếc PlayStation Handheld đang được đồn đoán.

Dù còn rất sớm, việc Sony chủ động chia sẻ về tầm nhìn tương lai cho thấy họ đang tự tin vào con đường mình đã chọn. Tin tức này có thể khiến chiếc PS5 Pro vừa ra mắt có phần lu mờ, nhưng nó cũng thắp lên ngọn lửa phấn khích cho một thế hệ trải nghiệm game đột phá đang chờ đợi phía trước.