Khám phá sức mạnh thực sự của iPhone 17 Pro Max

Theo WCCF Tech, cộng đồng công nghệ thế giới vừa được phen xôn xao trước một thử nghiệm táo bạo của tài khoản Reddit có tên TechExpert2910. Người này đã đăng tải bằng chứng cho thấy anh ta thành công trong việc cài đặt và chạy hệ điều hành iPadOS ngay trên chiếc iPhone 17 Pro Max đời mới nhất.

Biến iPhone 17 Pro Max thành PC siêu mạnh

Kết quả của màn khám phá này khiến nhiều người kinh ngạc, khi kết nối iPhone với màn hình ngoài, thiết bị không chỉ phản chiếu hình ảnh đơn thuần mà kích hoạt một giao diện desktop hoàn chỉnh, cho phép mở nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc (đa nhiệm) hệt như một chiếc máy Mac hay PC.

Điều này chứng tỏ phần cứng của iPhone 17 Pro Max - với con chip A19 Pro siêu mạnh và 12 GB RAM - hoàn toàn đủ khả năng xử lý các tác vụ máy tính phức tạp mà không gặp chút khó khăn nào.

iPhone 17 Pro Max được 'độ' thành một chiếc PC thực thụ ẢNH: WCCF TECH

Tuy nhiên, 'phép màu' này thực chất dựa trên một lỗ hổng bảo mật (exploit) chỉ tồn tại trên phiên bản iOS 26.1. Không nằm ngoài dự đoán, Apple đã nhanh chóng bịt lỗ hổng này ngay trong bản cập nhật iOS 26.2 beta 1, dập tắt hy vọng của những người dùng muốn biến điện thoại thành máy trạm làm việc.

Tại sao Apple lại có động thái này? Giới phân tích cho rằng lý do duy nhất khiến Apple kìm hãm tính năng này là để bảo vệ doanh số của iPad và MacBook. Nếu iPhone có thể làm việc như một chiếc máy tính khi cắm vào màn hình rời, người dùng sẽ không còn lý do gì để mua thêm các thiết bị khác của hãng.

Đây là một sự tương phản rõ rệt với Samsung. Đối thủ Hàn Quốc đã phổ cập tính năng Samsung DeX (biến điện thoại thành giao diện máy tính) từ năm 2017 trên Galaxy S8. Đến năm 2025, trong khi các máy Android tầm trung cũng có thể làm việc như PC, thì chiếc iPhone đắt đỏ nhất của Apple vẫn chỉ là... một chiếc điện thoại phóng to.

Nhiều người dùng tỏ ra tiếc nuối: "Nếu không cho dùng giao diện desktop, ít nhất hãy cho phép chúng tôi xuất hình ảnh game AAA ra màn hình lớn để tận dụng sức mạnh của chip A19 Pro". Nhưng với truyền thống 'tận thu' của Apple, việc này xem ra còn rất xa vời.