Chiêu hack tài khoản iCloud khiến cả chuyên gia công nghệ cũng sập bẫy

Theo Tom's Guide, cộng đồng bảo mật vừa rúng động trước câu chuyện của Eric Moret - một chuyên gia tại Broadcom, người đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ chiếm đoạt tài khoản Apple ID (iCloud) được dàn dựng công phu. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ tinh vi mới của tội phạm mạng.

Kịch bản 'thật giả lẫn lộn' tinh vi của tin tặc nhắm vào tài khoản iCloud

Vụ tấn công bắt đầu bằng đòn tâm lý quen thuộc, khi nạn nhân liên tục nhận được hàng loạt thông báo về việc ai đó đang cố gắng đăng nhập tài khoản iCloud. Ngay khi nạn nhân hoang mang, một cuộc gọi từ 'nhân viên hỗ trợ Apple' xuất hiện với giọng điệu bình tĩnh và chuyên nghiệp, đề nghị giúp đỡ.

Điểm mấu chốt khiến vụ lừa đảo này trở nên nguy hiểm tột độ nằm ở chỗ kẻ gian đã gửi được email xác thực từ địa chỉ chính thức của Apple.

Chiêu trò mạo danh bộ phận hỗ trợ của Apple rất tinh vi ẢNH: APPLE INSIDER

Theo phân tích, tin tặc đã khai thác một lỗ hổng trong hệ thống hỗ trợ của Apple. Lỗ hổng này cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo phiếu hỗ trợ dưới danh nghĩa nhân viên mà không cần xác minh kỹ càng. Kết quả là nạn nhân nhận được một email 'xịn' từ chính Apple, xóa tan mọi nghi ngờ về việc mình đang nói chuyện với kẻ lừa đảo.

Cái bẫy mang tên 'appeal-apple.com'

Sau khi lấy được lòng tin qua cuộc điện thoại kéo dài 25 phút, kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân truy cập vào một đường link để đóng hồ sơ vụ việc. Đường link này dẫn đến trang web giả mạo có tên miền 'appeal-apple.com'.

Giao diện trang web này được thiết kế y hệt trang của Apple thật, yêu cầu nạn nhân nhập mã xác thực 2 lớp (OTP) gửi về điện thoại để bảo mật tài khoản. Ngay khoảnh khắc Eric Moret nhập 6 con số định mệnh đó, kẻ gian lập tức chiếm quyền kiểm soát và đăng nhập tài khoản của anh trên một chiếc Mac mini lạ.

May mắn là trực giác đã cứu Moret vào phút chót. Nhận thấy dấu hiệu bất thường khi kẻ gian trấn an rằng việc đăng nhập lạ là bình thường, anh lập tức đổi mật khẩu lần thứ hai và đá văng tin tặc ra khỏi hệ thống chỉ trong gang tấc.

3 nguyên tắc sống còn để bảo vệ iCloud

Trước thủ đoạn tinh vi như thật này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt: