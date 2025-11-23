Lý do khiến iPhone 17 chỉ có eSIM được nhiều người săn lùng



Trong nhiều năm qua, việc Apple buộc người dùng phải chuyển sang iPhone chỉ sử dụng eSIM đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cảm thấy việc loại bỏ khay SIM là một thay đổi không hợp lý, ngay cả khi chúng có một số lợi ích. Dù vậy, với sự xuất hiện của dòng iPhone 17, hành động của Apple trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

eSIM thực sự phát huy tác dụng trên dòng iPhone 17 ẢNH: REUTERS

Các mẫu iPhone 17 chỉ có eSIM đã tận dụng không gian thừa của việc loại bỏ khay SIM để lắp đặt pin lớn hơn. Điều này không chỉ mang lại thời gian sử dụng lâu hơn mà còn là lý do chính để người dùng cân nhắc chọn phiên bản eSIM. Vấn đề là không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm nó.

Nỗ lực khai tử khay SIM của Apple

Vào năm 2022, Apple đã gây bất ngờ khi giới thiệu iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM tại Mỹ như một phần trong nỗ lực khai tử SIM vật lý tồn tại hàng thập kỷ. Một trong những lý do chính mà Apple đưa ra là sự tiện lợi: người dùng có thể kích hoạt dịch vụ trực tuyến mà không cần đến cửa hàng của nhà mạng. Việc chuyển đổi nhà mạng cũng trở nên dễ dàng hơn với eSIM khi chỉ cần vài thao tác mà không cần thay SIM.

Loại bỏ hoàn toàn khay SIM giúp Apple tăng dung lượng pin trên iPhone 17 ẢNH: ZDNET

Bên cạnh đó, eSIM còn mang lại lợi ích về bảo mật. SIM vật lý có thể bị tháo ra mà không cần xác minh, trong khi eSIM được tích hợp bên trong điện thoại giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn trước nguy cơ bị đánh cắp. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là những lợi ích này không yêu cầu thiết kế iPhone chỉ hỗ trợ eSIM vì mọi iPhone từ XS trở đi đều đã hỗ trợ eSIM, cho phép người dùng vẫn có thể sử dụng SIM vật lý nếu cần.

Ưu điểm eSIM thực sự được phô diễn

Với dòng iPhone 17, Apple đã thực sự tận dụng không gian trống của việc loại bỏ khay SIM để cải thiện dung lượng pin. Theo Apple, iPhone 17 Pro Max với eSIM có thời gian phát video lên đến 39 giờ, trong khi phiên bản có SIM vật lý chỉ đạt 37 giờ. Sự khác biệt dù nhỏ cũng đủ để người dùng cân nhắc lựa chọn phiên bản eSIM.

Sự khác biệt về dung lượng pin giữa các mẫu iPhone mới nhất:

Model Mẫu thường Mẫu chỉ có eSIM Khác biệt về dung lượng pin iPhone Air 3.036 mAh 3.149 mAh 3,7% iPhone 17 Pro 3.988 mAh 4.252 mAh 6,6% iPhone 17 Pro Max 4.823 mAh 5.088 mAh 5,5%

Mặc dù sự khác biệt không quá lớn, nhưng những cải tiến này mang lại lý do chính đáng để người dùng lựa chọn phiên bản chỉ có eSIM. Thời lượng pin là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng và đây là lần đầu tiên việc loại bỏ khay SIM không còn cảm giác như một sự ép buộc từ Apple.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận iPhone chỉ hỗ trợ eSIM. Hiện tại, chỉ có 12 khu vực trên thế giới có phiên bản này, bao gồm Mỹ, Quần đảo Virgin (Mỹ), Canada, Mexico, Nhật Bản, Guam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman. Kết quả là người dùng ở các khu vực khác sẽ phải tìm mua các phiên bản dành riêng cho các thị trường này hoặc chấp nhận hạn chế về thời lượng pin trên dòng iPhone mới nhất.

Apple nổi tiếng với việc thực hiện những thay đổi lớn về phần cứng cho iPhone, với nhiều quyết định đã gặp phải sự chỉ trích nhưng cuối cùng cũng chứng minh được giá trị mang lại.