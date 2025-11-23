Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do khiến iPhone 17 chỉ có eSIM được nhiều người săn lùng

Kiến Văn
Kiến Văn
23/11/2025 12:34 GMT+7

iPhone chỉ có eSIM khiến nhiều người săn đón nhờ pin lớn hơn, bảo mật tốt hơn và chuyển mạng dễ dàng.


Trong nhiều năm qua, việc Apple buộc người dùng phải chuyển sang iPhone chỉ sử dụng eSIM đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cảm thấy việc loại bỏ khay SIM là một thay đổi không hợp lý, ngay cả khi chúng có một số lợi ích. Dù vậy, với sự xuất hiện của dòng iPhone 17, hành động của Apple trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Lý do khiến iPhone chỉ có eSIM được nhiều người săn lùng - Ảnh 1.

eSIM thực sự phát huy tác dụng trên dòng iPhone 17

ẢNH: REUTERS

Các mẫu iPhone 17 chỉ có eSIM đã tận dụng không gian thừa của việc loại bỏ khay SIM để lắp đặt pin lớn hơn. Điều này không chỉ mang lại thời gian sử dụng lâu hơn mà còn là lý do chính để người dùng cân nhắc chọn phiên bản eSIM. Vấn đề là không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm nó.

Nỗ lực khai tử khay SIM của Apple

Vào năm 2022, Apple đã gây bất ngờ khi giới thiệu iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM tại Mỹ như một phần trong nỗ lực khai tử SIM vật lý tồn tại hàng thập kỷ. Một trong những lý do chính mà Apple đưa ra là sự tiện lợi: người dùng có thể kích hoạt dịch vụ trực tuyến mà không cần đến cửa hàng của nhà mạng. Việc chuyển đổi nhà mạng cũng trở nên dễ dàng hơn với eSIM khi chỉ cần vài thao tác mà không cần thay SIM.

Lý do khiến iPhone chỉ có eSIM được nhiều người săn lùng - Ảnh 2.

Loại bỏ hoàn toàn khay SIM giúp Apple tăng dung lượng pin trên iPhone 17

ẢNH: ZDNET

Bên cạnh đó, eSIM còn mang lại lợi ích về bảo mật. SIM vật lý có thể bị tháo ra mà không cần xác minh, trong khi eSIM được tích hợp bên trong điện thoại giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn trước nguy cơ bị đánh cắp. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là những lợi ích này không yêu cầu thiết kế iPhone chỉ hỗ trợ eSIM vì mọi iPhone từ XS trở đi đều đã hỗ trợ eSIM, cho phép người dùng vẫn có thể sử dụng SIM vật lý nếu cần.

Ưu điểm eSIM thực sự được phô diễn

Với dòng iPhone 17, Apple đã thực sự tận dụng không gian trống của việc loại bỏ khay SIM để cải thiện dung lượng pin. Theo Apple, iPhone 17 Pro Max với eSIM có thời gian phát video lên đến 39 giờ, trong khi phiên bản có SIM vật lý chỉ đạt 37 giờ. Sự khác biệt dù nhỏ cũng đủ để người dùng cân nhắc lựa chọn phiên bản eSIM.

Sự khác biệt về dung lượng pin giữa các mẫu iPhone mới nhất:

Model

Mẫu thường

Mẫu chỉ có eSIM

Khác biệt về dung lượng pin

iPhone Air

3.036 mAh

3.149 mAh

3,7%

iPhone 17 Pro

3.988 mAh

4.252 mAh

6,6%

iPhone 17 Pro Max

4.823 mAh

5.088 mAh

5,5%

Mặc dù sự khác biệt không quá lớn, nhưng những cải tiến này mang lại lý do chính đáng để người dùng lựa chọn phiên bản chỉ có eSIM. Thời lượng pin là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng và đây là lần đầu tiên việc loại bỏ khay SIM không còn cảm giác như một sự ép buộc từ Apple.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận iPhone chỉ hỗ trợ eSIM. Hiện tại, chỉ có 12 khu vực trên thế giới có phiên bản này, bao gồm Mỹ, Quần đảo Virgin (Mỹ), Canada, Mexico, Nhật Bản, Guam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman. Kết quả là người dùng ở các khu vực khác sẽ phải tìm mua các phiên bản dành riêng cho các thị trường này hoặc chấp nhận hạn chế về thời lượng pin trên dòng iPhone mới nhất.

Apple nổi tiếng với việc thực hiện những thay đổi lớn về phần cứng cho iPhone, với nhiều quyết định đã gặp phải sự chỉ trích nhưng cuối cùng cũng chứng minh được giá trị mang lại.

Tin liên quan

iPhone Air hoãn bán tại Trung Quốc vì rào cản eSIM

iPhone Air hoãn bán tại Trung Quốc vì rào cản eSIM

iPhone Air vừa ra mắt đã 'lỡ hẹn' với thị trường Trung Quốc vì rào cản pháp lý eSIM.

Khám phá thêm chủ đề

ESIM Apple khay sim dung lượng pin iPhone 17
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận