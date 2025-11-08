GTA 6 tiếp tục bị dời lịch phát hành

Theo TechRadar, tựa game 'bom tấn' được mong đợi Grand Theft Auto 6 (GTA 6) lại một lần nữa khiến cộng đồng game thủ hụt hẫng khi chính thức bị trì hoãn, đẩy lùi ngày phát hành từ tháng 5.2026 sang ngày 19.11.2026. Đáng nói, đây đã là lần trì hoãn thứ hai, bất chấp lời hứa trước đó từ CEO Take-Two.

GTA 6 ấn định ngày ra mắt mới vào cuối năm 2026

Trong một cuộc trao đổi với IGN trước thềm báo cáo tài chính của công ty, CEO của Take-Two (công ty mẹ của Rockstar), ông Strauss Zelnick, đã đưa ra lý do cho lần lùi lịch mới nhất.

Khi được hỏi về mức độ tin tưởng vào ngày 19.11.2026, Zelnick khẳng định ông "rất tự tin". Ông giải thích thêm: "Đã có những trường hợp hạn hữu khi chúng tôi cần thêm thời gian để trau chuốt một tựa game và đảm bảo nó thật ngoạn mục... Khi các đối thủ cạnh tranh tung ra thị trường một thứ gì đó chưa sẵn sàng, những điều tồi tệ sẽ xảy ra".

GTA 6 tiếp tục dời lịch phát hành ẢNH: ROCKSTAR GAMES

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Zelnick đưa ra lời trấn an tương tự.

Như IGN chỉ ra, CEO Take-Two đã bày tỏ quan điểm giống hệt trước lần trì hoãn đầu tiên (khi game bị dời từ mùa thu năm 2025 sang tháng 5.2026). Khi đó, ông cũng nói rằng mình "cảm thấy rất tốt" về mốc thời gian, mặc dù thừa nhận "luôn có nguy cơ bị trễ".

Trên mạng xã hội X (Twitter cũ), Rockstar Games cũng đưa ra thông báo chính thức, lặp lại lý do quen thuộc: "Những tháng bổ sung sẽ cho phép chúng tôi hoàn thiện trò chơi với mức độ trau chuốt mà bạn mong đợi và xứng đáng".

Thông báo trì hoãn này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ Rockstar có nhiều biến động. Gần đây, studio này đã sa thải hơn 30 nhân viên tại văn phòng ở Anh và Canada. Theo Bloomberg, Take-Two cáo buộc đây là những cựu nhân viên có "hành vi sai trái nghiêm trọng", cụ thể là "phân phối và thảo luận thông tin bí mật trên một diễn đàn công cộng".

Như vậy, game thủ sẽ phải chờ đợi lâu hơn dự kiến. GTA 6 hiện được ấn định ra mắt vào ngày 19.11 năm sau trên PS5 và Xbox Series X/S. Trong khi đó, phiên bản dành cho PC vẫn chưa được công bố.