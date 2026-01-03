Apple có thể không ra mắt iPhone 18 trong năm 2026

Theo Macrumors, dù iPhone 17 thành công vang dội trong năm 2025, nhưng iPhone 18 dự kiến sẽ không ra mắt trong năm 2026. Điều này đánh dấu lần đầu tiên Apple bỏ qua một năm dương lịch, không phát hành iPhone tiêu chuẩn mới.

Hơn một thập kỷ qua, Apple luôn giới thiệu dòng sản phẩm iPhone chủ lực vào mùa thu, tất cả model đều được giới thiệu vào tháng 9. Tuy nhiên, mô hình này dự kiến thay đổi trong năm nay, khi công ty chia các đợt ra mắt iPhone sắp tới thành hai giai đoạn, thay vì công bố toàn bộ dòng sản phẩm cùng một lúc.

Theo chiến lược này, Apple dự kiến sẽ ưu tiên các mẫu máy cao cấp hơn vào mùa thu, đồng thời dời ngày ra mắt các mẫu rẻ hơn và bản tiêu chuẩn đến đầu năm sau. Do đó, Apple dự kiến không xuất xưởng iPhone 18 vào năm 2026. Thay vào đó, hãng sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập vào mùa thu như thường lệ.

Bản tiêu chuẩn là iPhone 18 sẽ được giữ lại cho đến mùa xuân năm 2027, cùng thời gian ra mắt iPhone 18e và iPhone Air 2. Điều này đồng nghĩa iPhone 17 vẫn là sản phẩm tiêu chuẩn mới nhất trong hơn 18 tháng.

Apple có thể không phát hành iPhone 18 trong năm 2026 ẢNH: MACRUMORS

Việc thay đổi thời gian phát hành sản phẩm diễn ra trong bối cảnh Apple dự kiến mở rộng dòng sản phẩm iPhone. Sau khi iPhone 16e và iPhone Air được giới thiệu vào năm 2025, iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến ra mắt trong 2026. Cộng với các phiên bản truyền thống như iPhone 16 và iPhone 16 Plus, năm nay Apple có thể giới thiệu ít nhất 8 mẫu iPhone đến người dùng.

Lịch trình ra mắt theo từng giai đoạn cho phép công ty tạo sự khác biệt hơn nữa giữa các mẫu sản phẩm, kéo dài thời gian bán hàng mà không bị cạnh tranh nội bộ. Việc ra mắt iPhone cũng được phân bổ đồng đều hơn trong năm.

Các nhà phân tích chuỗi cung ứng cũng chỉ ra những lợi ích về sản xuất và hậu cần phù hợp với những đồn đoán trên. Bằng cách dàn trải các đợt ra mắt sản phẩm, Apple có thể giảm thiểu các điểm nghẽn trong sản xuất, quản lý tốt hơn nguồn cung linh kiện cho các công nghệ tiên tiến và phân bổ doanh thu đồng đều qua các quý tài chính thay vì tập trung doanh số iPhone vào quý duy nhất.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Theo Forbes, đây là chiến lược thú vị, mô phỏng cách iPhone 16e được phát hành khá lâu sau khi iPhone 16 được bán ra. Điều đó hoàn toàn hợp lý nếu iPhone màn hình gập đầu tiên ra mắt vào mùa thu năm nay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng iPhone 17 vẫn là chiếc điện thoại tốt nhất trong dòng sản phẩm hiện tại, vì vậy việc để khách hàng chờ thêm sáu tháng nữa vẫn có một số rủi ro. Khách hàng có thể từ chối phải trả thêm tiền để mua phiên bản Pro hoặc phải chờ thêm nhiều tháng để có được lựa chọn giá cả phải chăng hơn.

Một phần vấn đề có thể nằm ở quy mô dòng sản phẩm iPhone quá lớn. Tờ Indian Express bình luận: "Sự thay đổi được báo cáo có liên quan chặt chẽ đến danh mục sản phẩm iPhone đang mở rộng nhanh chóng của Apple. Các mẫu như iPhone 16e và iPhone Air được bổ sung vào năm 2025 và một chiếc iPhone màn hình gập dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026. Trong khi các thiết bị cũ hơn như iPhone 16 và 16 Plus vẫn được bán, Apple có thể sẽ cung cấp tới tám mẫu iPhone khác nhau cùng một lúc vào cuối năm".