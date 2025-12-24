Apple 'hạ giọng' với Samsung để duy trì 'mạch sống' cho iPhone 17, 18

Một báo cáo gần đây cho thấy Apple đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến về giá DRAM, điều này đặt ra câu hỏi về khả năng công ty có thể tiếp tục chịu đựng chi phí linh kiện iPhone 17 hay sắp tới là iPhone 18 tăng cao mà không chuyển gánh nặng này sang người tiêu dùng.

Sản phẩm kế nhiệm iPhone 17 có thể tăng giá ẢNH: REUTERS

Cụ thể, giá thành của RAM LPDDR5X 12 GB, được dùng trong các mẫu iPhone 17 Pro, đã tăng từ 25 - 29 USD mỗi đơn vị lên 70 USD, tương đương mức tăng 230%. Điều này chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho hầu hết công ty. Thông thường, Apple có thể tránh được những cú sốc này nhờ vào các hợp đồng cung ứng dài hạn, giúp cố định giá linh kiện từ sớm. Tuy nhiên, vấn đề DRAM lần này dường như khó khăn hơn nhiều.

Apple không còn dễ áp đặt giá với các nhà cung ứng

Các thỏa thuận cung cấp DRAM hiện tại của Apple với SK Hynix và Samsung dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 1 năm sau. Sau khi các hợp đồng này kết thúc, Apple sẽ cần phải đàm phán lại giá cả và trong bối cảnh thị trường hiện tại, rất khó để tưởng tượng rằng công ty có thể đạt mức giá gần với 25 USD mỗi đơn vị như trước đây.

Tin đồn cho thấy Apple đang chuẩn bị các biện pháp đối phó. Công ty đang ở vị thế tương đối mạnh, nhưng lợi thế này sẽ không kéo dài mãi. Hơn nữa, Apple có thể sẽ phải phụ thuộc nhiều vào Samsung trong việc cung cấp RAM cho dòng iPhone 18, khi SK Hynix và Micron được cho là đang thu hẹp sản xuất bộ nhớ LPDDR để tập trung vào bộ nhớ HBM có lợi nhuận cao, vốn đang có nhu cầu lớn trong các bộ tăng tốc AI (trí tuệ nhân tạo) và trung tâm dữ liệu.

Nếu các cuộc đàm phán không thành công, Apple có thể buộc phải tăng giá iPhone, đặc biệt khi dòng iPhone 18 được đồn đoán sẽ sử dụng bộ nhớ LPDDR5X sáu kênh để cải thiện băng thông và hiệu suất AI. Mặc dù việc nâng cấp này có vẻ hợp lý, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Apple sẽ cần nhiều DRAM hơn nữa trong bối cảnh giá cả đã tăng cao. Nếu giá DRAM vẫn duy trì ở mức 70 USD mỗi đơn vị, Apple có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển một phần chi phí này sang người tiêu dùng.