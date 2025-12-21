Apple đưa ra quyết định bất ngờ về việc sản xuất iPhone 18

Theo PhoneArena, các rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro đã bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất, và sản phẩm hoàn chỉnh có thể được giới thiệu trước cuối tháng 2 năm sau. Việc Apple quyết định khởi động sản xuất hàng loạt iPhone 18 sớm như vậy gây bất ngờ, nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán.

Apple chuẩn bị cho bước nhảy lớn vào năm 2027 ẢNH: PHONEARENA

Các nguồn tin chỉ ra rằng, iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế tương tự iPhone 17 Pro, mặc dù phần kính ở mặt sau có thể không nổi bật bằng. Sự khác biệt về hình ảnh giữa hai thế hệ iPhone được cho là ít hơn mong đợi, điều này cho phép Apple chuẩn bị ít hơn và bắt đầu sản xuất sớm hơn.

So với các sản phẩm cạnh tranh, việc sản xuất hàng loạt iPhone 18 Pro diễn ra sớm là một chiến lược khác biệt. Chẳng hạn, dòng Galaxy S26 chỉ bắt đầu sản xuất trong tháng này, chỉ khoảng hai tháng trước khi ra mắt. Việc sản xuất sớm sẽ giúp Apple có thời gian thử nghiệm các tính năng mới cho iPhone 18 Pro.

Lý do Apple thận trọng với iPhone 18 Pro

Mặc dù thiết kế không thay đổi nhiều, nhưng cảm biến Face ID sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình, tạo ra một thiết kế dạng đục lỗ. Đây là bước chuẩn bị cho iPhone 20 Pro dự kiến ra mắt vào năm 2027, với toàn bộ hệ thống được chuyển xuống dưới màn hình mang lại trải nghiệm màn hình tràn viền hoàn hảo.

Tuy nhiên, Apple cần phải kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách nghiêm ngặt. Kể từ đầu năm ngoái, công ty gặp phải nhiều vấn đề về phần mềm và phần cứng, gây lo ngại cho người tiêu dùng. Phần mềm vẫn còn nhiều lỗi, như trường hợp của iPadOS 18 đã làm hỏng các mẫu iPad M4.

Hơn nữa, thiết kế lại của iPhone 17 Pro, vốn được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng thu sóng di động, lại gây ra tác dụng ngược. Do đó, việc sản xuất hàng loạt sớm cho iPhone 18 Pro có thể giúp Apple giảm thiểu các vấn đề khi sản phẩm chính thức ra mắt.