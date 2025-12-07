Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 18 sẽ 'khai tử' Dynamic Island, trang bị công nghệ chưa từng có?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/12/2025 19:10 GMT+7

iPhone 18 sẽ là bước đệm để Apple nhảy vọt lên iPhone 20 với màn hình không viền?

Theo WCCF Tech, một số nguồn tin rò rỉ mới cho biết chiến lược sản phẩm của Apple trong năm 2026 có thể chứng kiến sự thay đổi lớn, khi số lượng flagship giảm từ 4 xuống còn 3 mẫu, nhường chỗ cho sự xuất hiện của iPhone Fold. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại dồn vào thiết kế mặt trước của iPhone 18. Nếu thử nghiệm thành công, Apple sẽ chính thức đưa toàn bộ cụm cảm biến TrueDepth xuống dưới tấm nền OLED, chỉ để lại duy nhất 'nốt ruồi' (punch-hole) cho camera selfie - một thiết kế vốn đã quen thuộc trên các dòng điện thoại Android nhưng là bước tiến lớn đối với hệ sinh thái Apple.

IPhone 18 sẽ khai tử Dynamic Island và mở ra công nghệ mới chưa từng có - Ảnh 1.

iPhone 18 sẽ có màn hình 'nốt ruồi' giống với Android?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Bí mật nằm ở công nghệ 'ghép kính' Apple dành cho iPhone 18

Chuyên gia rò rỉ Smart Pikachu trên Weibo tiết lộ, chuỗi cung ứng linh kiện cho iPhone năm tới đang rục rịch chuẩn bị cho quy trình 'ghép kính vi trong suốt' (splicing of micro-transparent glass). Đây được xem là chìa khóa để Apple hiện thực hóa Face ID ẩn. Trước đó, các tin đồn cũng từng nhắc đến việc iPhone 18 sẽ sở hữu mặt lưng kính với độ trong suốt nhẹ và loại bỏ kiểu phối màu hai tông truyền thống.

Thực tế, nhiều đối thủ của Apple đã đi trước trong việc nhúng camera dưới màn hình, nhưng chất lượng hình ảnh luôn là bài toán nan giải do ánh sáng bị cản trở bởi lớp hiển thị. Vấn đề đặt ra là liệu Apple có giữ được độ chính xác và bảo mật trứ danh của Face ID khi nó bị che khuất? Câu trả lời có thể nằm ở sự tối ưu hóa phần mềm, vốn là 'phép thuật' mà Apple luôn tự hào.

Dù thông tin chi tiết về kỹ thuật vẫn còn là ẩn số, nhưng động thái này hoàn toàn khớp với lộ trình dài hạn của hãng, khi muốn tạo ra một chiếc iPhone toàn màn hình đúng nghĩa - không tai thỏ, không Dynamic Island, không viền đen.

Đáng chú ý, giới thạo tin cho rằng thiết bị hoàn hảo này (với viền siêu mỏng và không khiếm khuyết) sẽ ra mắt vào năm 2027. Đặc biệt, để kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên ra đời, Apple có thể sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 để tiến thẳng lên cái tên mang tính biểu tượng là iPhone 20.

Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 sẽ là bước đệm quan trọng nhất để Apple hiện thực hóa giấc mơ về một tấm kính thông minh nguyên khối trong tương lai gần.

