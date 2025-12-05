Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mẹo giúp biến điện thoại Android thành chìa khóa xe hơi

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/12/2025 16:12 GMT+7

Người dùng có thể mở khóa và khởi động xe hơi bằng điện thoại Android ngay cả khi hết pin.

Theo BGR, cùng với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ ô tô, những chiếc xe hơi ngày nay đang dần trở nên giống với máy tính và các thiết bị điện tử hơn bao giờ hết. Thông qua việc tích hợp các nền tảng điện tử phổ biến vào màn hình giải trí trên xe, người dùng có thể liên kết các thiết bị cá nhân (điện thoại Android, smartwatch) để tăng cường khả năng kiểm soát.

Điện thoại Android có thể trở thành chìa khóa xe hơi sơ cua

Điển hình là nếu bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh (smartwatch) chạy Android, bạn hoàn toàn có thể lưu trữ một 'chìa khóa kỹ thuật số' (Digital Key) ngay trên đó. Tính năng này mang lại hàng loạt tiện ích điều khiển từ xa như khởi động máy hay khóa cửa xe.

Mẹo giúp biến điện thoại Android thành chìa khóa xe hơi - Ảnh 1.

Có thể biến điện thoại Android thành chìa khóa xe hơi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Nếu cả xe và thiết bị của bạn đều tương thích, chìa khóa kỹ thuật số này sẽ hoạt động với đầy đủ chức năng như một chiếc chìa khóa từ truyền thống. Một điểm cộng đáng giá là ngay cả khi điện thoại của bạn sập nguồn do hết pin, bạn vẫn có thể mở cửa và khởi động xe trong vòng vài giờ sau đó. Nếu bạn là người hay quên chìa khóa vật lý, việc lưu trữ chìa khóa số trong Google Wallet bên cạnh các loại thẻ và giấy tờ tùy thân khác là một giải pháp tiện lợi.

1. Kiểm tra tính tương thích

Trước khi bắt đầu, điều kiện tiên quyết là cả xe hơi và thiết bị Android của bạn phải hỗ trợ tính năng này. Các dòng xe đời cũ hoặc điện thoại quá lỗi thời có thể sẽ không hoạt động.

Với thiết bị Android nói chung: Hãy kiểm tra trang Digital Car Key trên trang web của Android.

Với thiết bị Samsung (như Galaxy Watch): Tham khảo trang Digital Key FAQ trên trang web của Samsung để xem danh sách thiết bị hỗ trợ.

2. Các phương thức thiết lập

Nếu thiết bị đã đủ điều kiện, quy trình thiết lập khá đơn giản và đích đến cuối cùng đều là lưu chìa khóa vào ứng dụng Google Wallet. Có 3 cách chính:

  • Sử dụng ứng dụng của hãng xe: Tải ứng dụng riêng của nhà sản xuất xe hơi và làm theo hướng dẫn (quy trình có thể khác nhau tùy hãng).
  • Sử dụng link liên kết: Một số hãng xe sẽ gửi email cho người dùng khi mua xe kèm theo liên kết 'Add to Android' (Thêm vào Android) để đơn giản hóa quy trình.
  • Sử dụng màn hình trung tâm: Thiết lập trực tiếp trên màn hình xe nếu hỗ trợ (tham khảo sách hướng dẫn sử dụng).

Dù chọn cách nào, bạn sẽ cần đăng nhập tài khoản Google, đồng ý điều khoản và tiến hành ghép đôi điện thoại với xe. Tùy dòng xe, bạn có thể cần đặt điện thoại lên đầu đọc chìa khóa trên xe. Nếu bạn có smartwatch tương thích đã ghép đôi với điện thoại, hệ thống sẽ tự động nhắc bạn thêm chìa khóa vào đồng hồ. Nếu không, bạn có thể vào Google Wallet trên điện thoại và chọn 'Add key to watch' (Thêm chìa khóa vào đồng hồ).

3. Toàn quyền kiểm soát: Khởi động, mở cốp...

Sau khi thiết lập thành công, thiết bị Android của bạn sẽ hoạt động như một chìa khóa thông minh thực thụ:

  • Tính năng mở khóa thụ động: Mặc định, tính năng này được bật, cho phép xe tự động mở khóa khi bạn đến gần, khởi động máy khi bạn vào xe và tự khóa khi bạn rời đi. Bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng này nếu muốn thao tác thủ công.
  • Điều khiển từ xa: Thông qua Google Wallet, bạn có thể thực hiện các lệnh như mở cốp điện, kích hoạt báo động hoặc thêm các phím tắt để thao tác nhanh hơn.

4. Chia sẻ và bảo mật

Một tính năng hữu ích khác là khả năng chia sẻ chìa khóa. Bạn có thể gửi bản sao chìa khóa số cho người dùng Android hoặc iPhone khác chỉ bằng một tin nhắn văn bản - cực kỳ tiện lợi khi người thân hoặc bạn bè cần mượn xe. Bạn cũng có thể dễ dàng thu hồi quyền truy cập này bất cứ lúc nào.

Trong trường hợp xấu nhất là điện thoại bị mất hoặc bị trộm, bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản Google trên một thiết bị khác và truy cập trang web Find Hub để vô hiệu hóa hoặc xóa chìa khóa kỹ thuật số từ xa, đảm bảo an toàn cho chiếc xe của mình.

Điều nhiều người chưa hiểu khi sạc điện thoại trên xe hơi

Điều nhiều người chưa hiểu khi sạc điện thoại trên xe hơi

Điện thoại hết pin giữa đường, đặc biệt khi người dùng cần nó để tìm đường, là một tình huống khó chịu mà nhiều người đã trải qua.

Xem thêm bình luận