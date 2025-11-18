Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cách sửa lỗi 'nhảy' âm thanh Bluetooth phiền toái trên iPhone

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/11/2025 19:16 GMT+7

Đang nghe AirPods thì nhạc tự nhảy ra loa xe hơi? iOS 26 đã có cài đặt mới để 'khóa' kết nối.

Theo MacWorld, nếu bạn từng rơi vào tình huống 'dở khóc dở cười' khi nội dung âm thanh riêng tư từ AirPods của mình đột nhiên bị chuyển hướng phát ầm ĩ qua một loa Bluetooth công cộng, thì bản cập nhật iOS 26 sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Apple vừa bổ sung một cài đặt mới cho phép người dùng giành lại quyền kiểm soát, chấm dứt một trong những phiền toái lớn nhất của hệ sinh thái.

Nỗi phiền toái khi âm thanh từ AirPods bất ngờ 'nhảy' sang loa Bluetooth

Vấn đề này xảy ra khá thường xuyên, khi người dùng đang đeo tai nghe AirPods, nhưng một loa Bluetooth khác (như loa trong xe hơi) ở gần đó tự động 'chiếm' lấy luồng âm thanh từ iPhone.

Cách sửa lỗi 'nhảy' âm thanh Bluetooth phiền toái trên iPhone - Ảnh 1.

Âm thanh của AirPods đôi khi bị loa Bluetooth 'cướp' mất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Trong trường hợp xấu nhất, nội dung podcast, cuộc gọi, hoặc bản nhạc riêng tư của bạn bỗng nhiên bị phát cho mọi người cùng nghe. Tình huống này đặc biệt khó chịu khi ở trên xe. Ví dụ, khi một hành khách trong xe đang dùng AirPods nhưng âm thanh của họ lại liên tục bị hệ thống Bluetooth của xe 'bắt' lấy, gây gián đoạn cho cả người nghe lẫn mọi người xung quanh.

Nhưng Apple đã lắng nghe người dùng và cung cấp một giải pháp trực tiếp trong iOS 26. Hãng đã thêm một tùy chọn mới cho phép bạn ra lệnh cho iPhone luôn ưu tiên kết nối với tai nghe của mình.

Để kích hoạt tính năng này, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

  • Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iPhone.
  • Đi tới Cài đặt chung (General).
  • Chọn AirPlay & Thông suốt (AirPlay & Continuity).
  • Tìm mục mới có tên 'Giữ âm thanh vẫn phát trong tai nghe' (Keep Audio with Headphones) và bật nó lên.
Cách sửa lỗi 'nhảy' âm thanh Bluetooth phiền toái trên iPhone - Ảnh 2.

Các bước bật tính năng giúp âm thanh trên AirPods không còn 'nhảy loạn'

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi được kích hoạt, cài đặt này sẽ ngăn iPhone của bạn tự động chuyển âm thanh sang các thiết bị không dây khác (loa) ngay cả khi chúng kết nối với điện thoại. AirPods (hoặc tai nghe khác) của bạn sẽ luôn là phương tiện phát lại ưu tiên.

Tất nhiên, nếu bạn vẫn muốn sự linh hoạt như cũ và để hệ thống tự quyết định, bạn có thể để cài đặt này tắt. 

