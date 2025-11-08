Làm thế nào để xử lý vết xước trên màn hình iPhone?

Mặc dù các nhà sản xuất đã có nhiều cải tiến trong việc nâng cao độ bền của màn hình, nhưng nhiều iPhone hiện đại vẫn không thể tránh khỏi những vết xước, từ những vết lớn kéo dài đến những vết nhỏ li ti. Tuy không phải vết xước nào cũng ảnh hưởng đến chức năng của iPhone, chúng có thể gây khó chịu cho người dùng.

Không phải ai cũng được khuyến cáo sử dụng máy mài và đánh bóng tự động REFOX APM-20B ẢNH: JerryRigEverything

Gần đây, một số công nghệ sửa chữa vết xước trên màn hình điện thoại đã được giới thiệu, trong đó có video hướng dẫn của JerryRigEverything trên YouTube. Anh đã sử dụng máy mài và đánh bóng tự động REFOX APM-20B để loại bỏ vết xước trên màn hình iPhone. Tuy nhiên, việc can thiệp vào màn hình có thể gây ra nhiều rắc rối, đặc biệt là ảnh hưởng đến bảo hành của thiết bị.

Trong video, JerryRigEverything nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo lường chính xác và bổ sung khả năng chống nước, điều này đòi hỏi kỹ năng cao và có thể không khả thi với nhiều người dùng.

Cách bảo vệ màn hình iPhone đúng cách

Đối với thiết bị còn trong thời gian bảo hành, tốt hơn hết nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để kiểm tra chi phí sửa chữa ra sao. Chi phí sửa chữa màn hình iPhone 17 hiện khoảng 329 USD, trong khi với gói AppleCare, người dùng chỉ cần chi 29 USD.

Hãy xem liệu iPhone có bảo hành không để giảm chi phí sửa chữa ẢNH: YAHOO

Nếu iPhone đã hết bảo hành, người dùng có thể tìm đến các trung tâm sửa chữa bên thứ ba, nhưng cần lưu ý rằng một số sửa chữa có thể ảnh hưởng đến tính năng Face ID. Mặc dù Apple đã có những bước tiến trong việc làm cho điện thoại dễ sửa chữa hơn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

Đối với những vết xước nhỏ, người dùng có thể sử dụng miếng dán màn hình để che đi khuyết điểm. Tùy thương hiệu cũng như model iPhone mà chi phí cho miếng dán màn hình khác nhau.

Tóm lại, trước khi quyết định sửa chữa màn hình iPhone, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn và rủi ro liên quan để bảo vệ thiết bị của mình một cách an toàn và hiệu quả.