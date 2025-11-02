Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Tại sao smartphone ngày nay có nhiều mức xếp hạng IP

Kiến Văn
Kiến Văn
02/11/2025 09:48 GMT+7

Các nhà sản xuất smartphone gần đây đã bắt đầu tích hợp nhiều chuẩn bảo vệ chống nước và bụi (IP) trên cùng một thiết bị.

Trước đây, chỉ một chuẩn IP là tiêu chuẩn chung, cho phép điện thoại chịu được nước bắn và bụi bẩn. Tuy nhiên, những mẫu smartphone mới như Realme GT 8 và OPPO Find X9 hiện nay tự hào sở hữu khả năng chống nước và bụi với các chuẩn IP66, IP68 và IP69. Điều này có thể gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Tại sao smartphone ngày nay có nhiều mức xếp hạng IP - Ảnh 1.

Smartphone có thể mang đến nhiều chuẩn IP khác nhau

ẢNH: TACHAERIS

Ý nghĩa thực sự của IP với smartphone

Được viết tắt của Ingress Protection (tạm dịch "bảo vệ chống xâm nhập"), IP là tiêu chuẩn quốc tế đo lường khả năng chống bụi và nước của thiết bị. Xếp hạng này được định dạng theo IPXY, trong đó X đại diện cho khả năng chống bụi (từ 0 đến 6) và Y đại diện cho khả năng chống nước (từ 0 đến 9).

Ví dụ, IP66 có nghĩa là chống bụi và chịu được tia nước áp lực cao, trong khi IP68 cho phép ngâm dưới nước lâu hơn. IP69, chuẩn cao nhất, không chỉ chống bụi mà còn chịu được tia nước áp suất cao ở nhiệt độ cao.

Mỗi chuẩn IP được kiểm tra theo các điều kiện khác nhau, do đó một số smartphone hiện đại có thể liệt kê cả ba chuẩn này để chứng minh khả năng bảo vệ toàn diện.

Tại sao không sử dụng một đánh giá?

Một chiếc điện thoại đạt chuẩn IP68 có thể ngâm trong nước ngọt ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút, nhưng không đảm bảo khả năng chống tia nước áp lực cao. Đây là lý do mà các chuẩn IP66 và IP69 được đưa vào. IP66 kiểm tra khả năng chịu được tia nước mạnh, trong khi IP69 kiểm tra khả năng chịu áp lực nước nóng ở nhiệt độ cao. Điều này cho thấy rằng một smartphone có thể đạt chuẩn IP68 nhưng không đạt IP69 và ngược lại.

Tại sao smartphone ngày nay có nhiều mức xếp hạng IP - Ảnh 2.

Tùy khả năng mà smartphone có thể chống nước ra sao

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Xu hướng tăng trưởng của các chuẩn IP

Trước đây, hầu hết smartphone chỉ đạt chuẩn IP67 hoặc IP68, đủ cho các hoạt động thông thường. Tuy nhiên, vào năm 2024 và 2025, nhiều thương hiệu đã bắt đầu quảng bá chuẩn IP69 hoặc tích hợp nhiều chuẩn vào sản phẩm của mình. Sự thay đổi này đến từ sự cải tiến trong công nghệ sản xuất và chiến lược tiếp thị, khi các thương hiệu nhận ra rằng việc liệt kê nhiều xếp hạng tạo ấn tượng về khả năng bảo vệ tốt hơn.

Sự khác biệt về các chuẩn IP

Dưới đây là bảng phân tích sự khác biệt giữa các chuẩn IP:

Xếp hạng

Chống bụi

Bảo vệ nước

Ý nghĩa thực tế

IP54

Khả năng bảo vệ chống bụi hạn chế

Bảo vệ khỏi nước bắn từ mọi hướng

Phù hợp khi trời mưa nhẹ hoặc đổ mồ hôi, không nên ngâm nước

IP64

Chống bụi hoàn toàn

Bảo vệ khỏi nước bắn vào

Tuyệt vời cho những khu vực nhiều bụi, tốt khi trời mưa phùn

IP65

Chống bụi hoàn toàn

Bảo vệ chống lại tia nước áp suất thấp

Có thể xử lý vòi sen ngắn hoặc vòi phun nhẹ

IP66

Chống bụi hoàn toàn

Bảo vệ chống lại tia nước áp suất cao

Có thể chống lại các tia nước mạnh hơn, như vòi nước tưới vườn

IP67

Chống bụi hoàn toàn

Có thể ngâm trong nước ở độ sâu lên đến 1 mét trong 30 phút

Chịu được va đập khi vô tình rơi vào bồn rửa hoặc vũng nước

IP68

Chống bụi hoàn toàn

Có thể ngâm sâu hơn 1 mét, thường là 1,5 mét trong 30 phút

Có thể xử lý hồ bơi hoặc bồn tắm (chỉ nước ngọt)

IP69

Chống bụi hoàn toàn

Bảo vệ chống lại tia nước áp suất cao, nhiệt độ cao


Rửa áp lực, vệ sinh công nghiệp

Đó là lý do không một bài kiểm tra nào có thể bao quát được mọi tình huống. Về mặt kỹ thuật, điện thoại có thể chịu được khi bị ngâm nước, nhưng lại hỏng khi bị nước sôi từ súng áp lực bắn vào. Tai nạn trong thực tế không diễn ra đồng đều, vì vậy việc có nhiều chứng nhận IP sẽ là một mạng lưới an toàn toàn diện hơn.

Có cần thiết hay không?

Đối với hầu hết người dùng, chuẩn IP68 đã đủ để bảo vệ smartphone khỏi các tình huống thông thường như trời mưa hay làm đổ nước. Chuẩn IP69 thường phù hợp hơn với các thiết bị công nghiệp hoặc quân sự, nơi cần khả năng chịu áp lực cao. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp smartphone, nhiều mẫu điện thoại phổ thông hiện nay cũng đang "vay mượn" các xếp hạng này để thu hút người tiêu dùng.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone IP chống nước khả năng chống nước điện thoại nhiệt độ
