Sự thật về miếng dán màn hình chống ánh sáng xanh

Anh Quân
Anh Quân
03/11/2025 06:09 GMT+7

Miếng dán màn hình có khả năng chống ánh sáng xanh được quảng cáo và bán nhiều trên mạng với mức giá đắt hơn loại thường, nhưng hiệu quả thực tế lại không như người dùng kỳ vọng.

Trong bối cảnh lo ngại về tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, các loại miếng dán màn hình bảo vệ mắt đã trở thành thị trường phụ kiện sôi động, thường được bán với giá cao hơn hẳn sản phẩm thông thường. Tuy nhiên, một cuộc kiểm nghiệm thực tế đã vén màn sự thật: hiệu quả của chúng có thể không hơn gì một lớp màng bọc thực phẩm.

Để kiểm chứng những lời quảng cáo, một thí nghiệm đã được thực hiện tại phòng nghiên cứu của đại học Giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc). Các chuyên gia sử dụng máy quang phổ - một thiết bị chuyên dụng để phân tích ánh sáng, nhằm đo lường khả năng lọc của các miếng dán màn hình trên thị trường.

Sự thật về miếng dán màn hình chống ánh sáng xanh - Ảnh 1.

Miếng dán màn hình nên là loại trong suốt để không cản trở thị giác khi sử dụng

Ảnh: chụp màn hình

Giáo sư Trần Chính, thuộc Khoa Vật lý kỹ thuật (Đại học Giao thông Bắc Kinh), cho biết các miếng dán có làm giảm cường độ ánh sáng xanh đôi chút. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chúng không lọc một cách có chọn lọc.

"Khi chúng tôi đặt một miếng màng bọc thực phẩm vào máy đo, hiệu ứng giảm sáng trên toàn bộ quang phổ gần như giống hệt miếng dán bảo vệ", ông Trần Chính kết luận. Về cơ bản, các miếng dán màn hình "chống ánh sáng xanh" đơn thuần làm tối màn hình đôi chút, không có công nghệ lọc chuyên biệt.

Các chuyên gia cũng chỉ ra sự phi lý trong thông số quảng cáo. Về tuyên bố "chặn 50%", Giáo sư Vương Quốc Việt (thuộc nhóm nghiên cứu) giải thích rằng con số này vô nghĩa nếu không xét đến độ sáng của màn hình. Nếu màn hình đang phát ra ánh sáng xanh ở cường độ rất cao, việc chặn đi một nửa vẫn để lại lượng ánh sáng đủ lớn để gây hại.

Đối với những quảng cáo "chặn 99 - 100%", đây là điều bất khả thi về mặt kỹ thuật. Ánh sáng xanh là một trong ba màu cơ bản (đỏ, lục, lam) cấu tạo nên hình ảnh trên màn hình. Nếu chặn gần như toàn bộ tia xanh, màn hình sẽ bị ám vàng nghiêm trọng, màu sắc trở nên biến dạng và không thể sử dụng được.

Hiện tại, vẫn chưa có tiêu chuẩn y tế chính thức nào cho mức độ phát xạ ánh sáng xanh an toàn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo giải pháp hiệu quả và miễn phí nhất chính là sử dụng các tính năng có sẵn trên điện thoại như Night Shift (iOS) hay Chế độ bảo vệ mắt (Android), và quan trọng hàng đầu là chủ động giảm thời gian sử dụng thiết bị để bảo vệ thị lực.

iPhone 17 Pro Max màu bạc được săn đón

iPhone 17 Pro Max màu bạc được săn đón

Từ phiên bản ít được trông đợi hơn, iPhone 17 Pro Max màu bạc dần trở thành "món hàng" được săn lùng thay vì màu cam vũ trụ của dòng sản phẩm năm nay.

