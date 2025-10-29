iPhone 17 Pro Max màu bạc được săn đón

Ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa tháng 9 cùng lúc với Mỹ, Singapore và nhiều thị trường Tier 1 khác, iPhone 17 series vẫn chưa hết "nóng" sau hơn một tháng đến tay người dùng. Trong đó, bộ đôi iPhone 17 Pro Max và Pro liên tục khan hàng. Thời gian đầu, màu cam vũ trụ (màu mới của năm nay) được người dùng săn đón khiến giá bị đội lên nhiều triệu đồng so với niêm yết chính hãng. Tình trạng này khiến một số người Việt phải chi trả nhiều hơn nếu muốn sở hữu máy chính hãng trong ngày đầu ra mắt, tương tự như thời điểm kinh doanh iPhone xách tay còn thịnh hành.

Nhưng sau gần một tháng, thị trường và nguồn cung dần ổn định hơn đã chứng kiến sự thay đổi trong lựa chọn màu sắc đôi iPhone 17 Pro của người Việt. Đặc biệt sau sự cố máy màu cam tự động đổi sang màu hồng sau một thời gian sử dụng, phiên bản từng "gây sốt" của năm nay bắt đầu giảm sức hút. Thay vào đó, nhiều người có xu hướng tìm mua màu bạc vì không gặp sự cố màu, đồng thời cũng khó nhận ra các vết xước hơn trong quá trình sử dụng.

iPhone 17 Pro Max từng được săn đón trong ngày đầu mở bán ở Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Trên thị trường, iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bắt đầu điều chỉnh giá, chỉ còn chênh vài trăm nghìn đồng so với giá niêm yết (do tình trạng khan hàng vẫn diễn ra). Đến nay, giá model màu cam vũ trụ dao động từ 38,5 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn (256 GB), trong khi niêm yết là 37,99 triệu đồng nhưng không có sẵn, người mua phải đặt trước và chưa rõ thời gian giao hàng cụ thể.

Ngược lại, giá của phiên bản iPhone 17 Pro Max màu bạc đã tăng đáng kể. Người có nhu cầu sở hữu ngay có thể phải chi hơn 40 triệu đồng để lấy máy, trở thành phiên bản màu có giá bán cao nhất hiện nay. Cùng thời điểm, không có biến động đáng kể nào đối với màu xanh - phiên bản ít người lựa chọn và thường sẵn hàng, ngay cả ở những AAR (đại lý ủy quyền của Apple).

iPhone 17 series đạt nhiều tích cực

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết iPhone 17 series năm nay, đặc biệt là phiên bản thường và bản Air ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. "Doanh số tăng khoảng 30% so với cùng kỳ và nhu cầu hiện vẫn cao. Đến nay chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được đơn đặt cọc dù lịch trả hàng dự kiến là cuối tháng 11", anh Huy cho biết. Đối với khách hàng của các đợt sau có thể phải đợi đến tháng 12 mới nhận được hàng trả.

"iPhone 17 Pro Max màu bạc, iPhone 17 màu tím và xanh lá đang được nhiều người ưa chuộng và săn tìm", anh Huy khẳng định.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Đại diện một hệ thống khác cũng xác nhận doanh số iPhone ra mắt tháng 9 năm nay đang có nhiều dấu hiệu tích cực. Khác với mọi năm, giai đoạn đầu người dùng tập trung vào phiên bản Pro, Pro Max thì năm 2025, bản iPhone 17 thường cũng "cháy suất đặt cọc ngay từ ngày đầu tiên", người này chia sẻ. Tuy nhiên, vị đại diện cũng cho rằng tình trạng khan hàng diễn ra do nhu cầu vẫn cao nhưng nguồn cung lại hạn chế. Theo tính toán của anh, nếu lượng hàng được đáp ứng đủ thì số máy tới tay người dùng đã có thể gấp đôi so với cùng kỳ.

Bà Văn Thị Ngọc Yến - Giám đốc Ngành hàng Apple tại Di Động Việt đồng quan điểm cho rằng iPhone năm nay nhận mức quan tâm và sức mua cao hơn rõ rệt. "Tổng doanh số toàn danh mục iPhone mới tại hệ thống tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sức bật đầu mùa và xu hướng lên đời sớm của người dùng", bà Ngọc Yến nói.

Theo bà Yến, nguồn hàng hiện chưa hoàn toàn bắt kịp nhu cầu nên tỷ trọng lựa chọn còn chịu ảnh hưởng bởi phân bổ thực tế. Trong đó, nhiều khách chấp nhận đổi màu hoặc dung lượng để nhận máy sớm, nhưng nhìn chung phiên bản 256 GB vẫn được ưa chuộng nhất trên tất cả model. Đại diện hệ thống nói: "Từ nay tới cuối năm, lượng hàng dự kiến sẽ đáp ứng đủ, nhưng phân bổ dịp cận tết vẫn phụ thuộc kế hoạch hàng hóa từ hãng nên chưa thể chắc chắn".