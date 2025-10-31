5 tính năng iOS làm thay đổi cách con người sử dụng điện thoại

Để đạt được thành công như hiện tại, iPhone và iOS đã trải qua nhiều cuộc cách mạng, từ khả năng truy cập đến quyền riêng tư và giao diện người dùng. Trong số này, không ít lần các tính năng iOS đã làm thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp, khiến các đối thủ phải nỗ lực theo kịp.

iOS và iPhone đã khiến điện thoại ngày càng gần gũi với người dùng hơn ẢNH: REUTERS

Trợ lý ảo Siri

Trợ lý ảo được Apple giới thiệu vào năm 2011, Siri, đã tạo ra một bước ngoặt lớn khi nói đến công nghệ hỗ trợ người dùng. Được tích hợp vào iOS 5 trên iPhone 4S, Siri không chỉ giúp người dùng thực hiện các tác vụ như gửi tin nhắn hay đặt lời nhắc mà còn mang lại trải nghiệm trực quan chưa từng có. Việc Apple mua lại Siri Inc. đã giúp họ trở thành một trong những cái tên dẫn đầu trong ngành công nghiệp trợ lý ảo.

Màn hình cảm ứng đa điểm

Năm 2007, Steve Jobs đã giới thiệu iPhone đầu tiên với giao diện màn hình cảm ứng đa điểm, điều này đã làm thay đổi cách mọi người tương tác với điện thoại. Apple đã mua lại công ty sở hữu công nghệ cảm ứng đa điểm FingerWorks, từ đó giúp phát triển màn hình cảm ứng 3,5 inch cho iPhone. Sự xuất hiện của iPhone đã khiến giao diện cảm ứng trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp.

App Store đã tạo cơ hội kinh doanh cho nhiều nhà phát triển ẢNH: REUTERS

Cửa hàng ứng dụng App Store

Khi iPhone đầu tiên ra mắt, nó chỉ có một số ứng dụng cơ bản. Tuy nhiên, với iPhone 3G, Apple đã cho phép cài đặt ứng dụng của bên thứ ba, dẫn đến sự ra đời của App Store. Từ 500 ứng dụng ban đầu, con số này đã tăng lên 35.000 vào năm 2009 và tạo ra một mô hình kinh doanh mới cho các nhà phát triển.

Nhận diện khuôn mặt Face ID

Với iPhone 5S, Apple đã giới thiệu Touch ID - một bước tiến lớn trong bảo mật. Tuy nhiên, iPhone X đã nâng cấp lên Face ID bằng cách sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt với camera TrueDepth. Điều này không chỉ cải thiện bảo mật mà còn mở ra xu hướng màn hình tràn viền.

Cuộc gọi video FaceTime

Ra mắt cùng iPhone 4 vào năm 2010, FaceTime đã mang đến trải nghiệm gọi video mượt mà, tích hợp sẵn trong hệ sinh thái iOS, giúp Apple ghi điểm trước các đối thủ, mặc dù nhiều ứng dụng gọi video khác đã có mặt trên thị trường.

FaceTime xuất hiện khiến người dùng thay đổi cái nhìn về cuộc gọi video ẢNH: LIFEWIRE

Những đổi mới này không chỉ khẳng định vị thế của iOS trong ngành công nghiệp hệ điều hành di động, tạo cơ hội cho iPhone duy trì vị trí thượng phong mà còn tạo ra những tiêu chuẩn mới mà các đối thủ phải nỗ lực theo kịp.