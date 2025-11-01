Windows 11 sắp cho kết nối hai tai nghe Bluetooth cùng lúc

Theo How to Geek, Microsoft vừa bắt đầu triển khai rộng rãi một tính năng được mong đợi trên Windows 11 có tên 'Shared Audio', cho phép hai người cùng nghe âm thanh từ một máy tính bằng hai tai nghe Bluetooth riêng biệt. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là tính năng này hiện tại kén thiết bị.

Microsoft ra mắt tính năng Shared Audio cho Windows 11

Tính năng Shared Audio hiện có sẵn cho người dùng Insider trong kênh Dev & Beta (bản dựng 26220.7051), sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) Audio mới. Microsoft mô tả đây là cách để "sinh viên chia sẻ nhạc với bạn bè khi đang học hoặc gắn kết các thành viên gia đình bằng cách cùng nhau xem phim trên máy bay".

Người dùng Insider có thể kích hoạt tính năng này bằng cách kết nối hai thiết bị âm thanh BLE tương thích, mở bảng cài đặt nhanh (Quick Settings) và chọn 'Shared audio (preview)'. Tuy nhiên, đây là lúc sự thất vọng bắt đầu. Tính năng này không dành cho tất cả mọi người.

Tính năng Shared audio mới trên bản dựng Windows 11 cho người dùng Insider ẢNH: MICROSOFT

Theo đó, Microsoft đã công bố một danh sách ngắn các thiết bị tương thích. Hiện tại, Shared Audio chỉ có sẵn trên các mẫu thiết bị Surface mới nhất chạy chip Qualcomm Snapdragon X (như Surface Laptop 13,8 inch/15 inch và Surface Pro 13 inch).

Trong khi những thiết bị sắp nhận được sẽ có dòng Samsung Galaxy Book5 (chạy chip Intel Core Ultra 200) và Galaxy Book4 Edge (cũng chạy Snapdragon X). Điều này có nghĩa là hàng triệu máy tính Windows 11 hiện tại, kể cả những máy đời cũ hơn, đều không được hỗ trợ.

Chưa hết, bản thân tai nghe của người dùng cũng phải hỗ trợ chuẩn Bluetooth LE Audio (như Sony WH-1000XM6 hoặc các mẫu Samsung Galaxy Buds mới). Nếu tai nghe của bạn không hỗ trợ, việc cập nhật Windows cũng vô ích.

Một hạn chế khác là tính năng này không hoạt động nếu người dùng cố gắng kết hợp một tai nghe Bluetooth và một tai nghe có dây, buộc cả hai đều phải là không dây.

Trong khi chờ đợi tính năng này trở nên phổ biến hơn (hoặc nếu máy của bạn không nằm trong danh sách), giải pháp đáng tin cậy và rẻ tiền nhất vẫn là sử dụng tai nghe có dây và một bộ chia lỗ cắm 3,5 mm đơn giản.