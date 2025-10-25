Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft công bố trợ lý ảo mang tâm hồn người thật cho Windows 11

Kiến Văn
Kiến Văn
25/10/2025 09:31 GMT+7

Microsoft vừa công bố phiên bản mới của trợ lý ảo Windows 11 mang tên Mico nhằm mang lại trải nghiệm gần gũi và thân thiện hơn cho người dùng.

Viết tắt của Microsoft Copilot, Mico được thiết kế để mang lại trải nghiệm tương tác tự nhiên hơn cho người dùng. Theo Microsoft, nhân vật này có tính biểu cảm, có thể tùy chỉnh và phản ứng với người dùng, thậm chí thay đổi màu sắc để phản ánh tâm trạng của họ. Điều này giúp các cuộc trò chuyện bằng giọng nói trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Microsoft công bố trợ lý ảo mang tâm hồn người thật cho Windows 11 - Ảnh 1.

Mico được xem là phiên bản tên gọi mới của Microsoft Copilot trên Windows

ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Trong video giới thiệu trên YouTube, Mico thể hiện khả năng thay đổi màu sắc để phản ánh cảm xúc, tuy nhiên, video lại không có âm thanh tạo cảm giác kỳ lạ. Được biết, mục tiêu của Microsoft với Mico chính là người dùng phổ thông, đặc biệt là những người có thể cảm thấy lo lắng về công nghệ, với hy vọng rằng hình ảnh động thân thiện của Mico sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn.

Microsoft viết tiếp hành trình 'AI hóa Windows'

Báo cáo từ The Verge cho biết, Mico sẽ tự động kích hoạt trong chế độ lệnh bằng giọng nói của Copilot, tuy nhiên người dùng có thể tắt tính năng này nếu muốn. Ban đầu, tính năng này sẽ chỉ được triển khai tại Mỹ trước khi mở rộng ra các quốc gia khác.

Mico không chỉ là một trợ lý ảo thông thường mà còn có khả năng ghi nhớ thông tin về người dùng và các hoạt động trên máy tính, từ đó giúp tạo ra trải nghiệm tương tác gần gũi hơn. Dẫu vậy, điều này cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư của người dùng. Chế độ "Learn Live" sẽ cung cấp hỗ trợ hướng dẫn từ Mico, cùng với các tính năng tương tác khác.

Được biết, Microsoft đang nỗ lực mạnh mẽ để tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) vào Windows 11, với tầm nhìn thay thế chuột và bàn phím truyền thống bằng giọng nói. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng khiến nhiều người lo ngại về vấn đề quyền riêng tư trong thời đại công nghệ số.

Tin liên quan

Microsoft nâng cấp Copilot với loạt sức mạnh AI mới

Microsoft nâng cấp Copilot với loạt sức mạnh AI mới

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật quan trọng cho trợ lý AI Copilot nhằm bổ sung thêm 3 tính năng mới, gồm Copilot Vision, Copilot Search và Copilot Memory.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Copilot trợ lý ảo Windows 11 Mico
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận