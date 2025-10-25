Microsoft công bố trợ lý ảo mang tâm hồn người thật cho Windows 11

Viết tắt của Microsoft Copilot, Mico được thiết kế để mang lại trải nghiệm tương tác tự nhiên hơn cho người dùng. Theo Microsoft, nhân vật này có tính biểu cảm, có thể tùy chỉnh và phản ứng với người dùng, thậm chí thay đổi màu sắc để phản ánh tâm trạng của họ. Điều này giúp các cuộc trò chuyện bằng giọng nói trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Mico được xem là phiên bản tên gọi mới của Microsoft Copilot trên Windows ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Trong video giới thiệu trên YouTube, Mico thể hiện khả năng thay đổi màu sắc để phản ánh cảm xúc, tuy nhiên, video lại không có âm thanh tạo cảm giác kỳ lạ. Được biết, mục tiêu của Microsoft với Mico chính là người dùng phổ thông, đặc biệt là những người có thể cảm thấy lo lắng về công nghệ, với hy vọng rằng hình ảnh động thân thiện của Mico sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn.

Microsoft viết tiếp hành trình 'AI hóa Windows'

Báo cáo từ The Verge cho biết, Mico sẽ tự động kích hoạt trong chế độ lệnh bằng giọng nói của Copilot, tuy nhiên người dùng có thể tắt tính năng này nếu muốn. Ban đầu, tính năng này sẽ chỉ được triển khai tại Mỹ trước khi mở rộng ra các quốc gia khác.

Mico không chỉ là một trợ lý ảo thông thường mà còn có khả năng ghi nhớ thông tin về người dùng và các hoạt động trên máy tính, từ đó giúp tạo ra trải nghiệm tương tác gần gũi hơn. Dẫu vậy, điều này cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư của người dùng. Chế độ "Learn Live" sẽ cung cấp hỗ trợ hướng dẫn từ Mico, cùng với các tính năng tương tác khác.

Được biết, Microsoft đang nỗ lực mạnh mẽ để tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) vào Windows 11, với tầm nhìn thay thế chuột và bàn phím truyền thống bằng giọng nói. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng khiến nhiều người lo ngại về vấn đề quyền riêng tư trong thời đại công nghệ số.