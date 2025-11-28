Smartphone Android sắp có thể sử dụng 3 ngày không cần sạc

Theo PhoneArena, nguồn tin rò rỉ mới nhất từ Digital Chat Station (DCS) - một chuyên gia rò rỉ uy tín trong giới công nghệ, cho biết chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một làn sóng smartphone Android mới. Khác với những chiếc điện thoại dày cộp chuyên dụng trước đây, thế hệ smartphone sắp tới sẽ giữ nguyên thiết kế thanh lịch nhưng sở hữu pin lớn.

Kỷ nguyên pin 10.000 mAh trên smartphone Android mỏng nhẹ sắp bắt đầu

Cụ thể, Xiaomi được cho là đang phát triển một mẫu điện thoại tích hợp pin 10.000 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 100W, cho phép nạp đầy năng lượng chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Để dễ hình dung, con số này gấp đôi dung lượng pin dự kiến của siêu phẩm Galaxy S25 Ultra.

Nỗi lo cạn năng lượng sắp được giải quyết với pin 10.000 mAh và sạc nhanh 100W ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Không chịu thua kém, OnePlus và Realme cũng đang ráo riết nghiên cứu các dự án tương tự với mức dung lượng tiệm cận 9.900 - 10.000 mAh. Thậm chí, DCS còn tiết lộ một nhà sản xuất bí ẩn đang thử nghiệm các nguyên mẫu lên tới 12.000 mAh và 15.000 mAh.

Làm thế nào để nhét viên pin 10.000 mAh vào một thân máy mỏng? Câu trả lời nằm ở công nghệ pin cực âm Silicon-Carbon. Công nghệ này cho phép mật độ năng lượng cao hơn vượt trội so với pin Graphite truyền thống. Thực tế, thị trường đã bắt đầu chứng kiến những bước đệm đầu tiên như Xiaomi 17 Pro Max (7.500 mAh) hay OnePlus 15 (7.300 mAh).

Mặc dù công nghệ đã sẵn sàng, nhưng việc người dùng toàn cầu có được tiếp cận hay không lại là chuyện khác. Các quy định an toàn và vận chuyển nghiêm ngặt tại Mỹ và EU hiện giới hạn dung lượng pin đơn (single-cell) ở mức khoảng 20Wh (tương đương 5.300 mAh) để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Đây chính là lý do tại sao nhiều dòng điện thoại bán tại thị trường phương Tây thường dừng lại ở mức 5.000 mAh, trong khi các phiên bản nội địa Trung Quốc lại có dung lượng cao hơn hẳn. Để lách luật, các nhà sản xuất có thể sẽ phải áp dụng giải pháp chia đôi viên pin (dual-cell) hoặc chấp nhận hy sinh dung lượng pin ở các thị trường khó tính.

Đối với đa số người dùng, việc luôn phải thủ sẵn sạc dự phòng hay nỗi lo máy sập nguồn giữa đường là một nỗi phiền toái lớn. Sự xuất hiện của smartphone pin 10.000 mAh không chỉ là một thông số kỹ thuật, nó là sự giải phóng. Người dùng sẵn sàng đánh đổi thêm vài gram trọng lượng để lấy sự tự do trải nghiệm thiết bị trong nhiều ngày liên tục mà không cần nhìn vào thanh báo pin.