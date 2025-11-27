Công nghệ pin silicon-carbon tăng tốc, Apple và Samsung 'hụt hơi'

Để trở nên nổi bật, các mẫu smartphone mới đến từ các thương hiệu Trung Quốc ra mắt hằng năm sở hữu dung lượng pin ngày càng lớn nhờ vào công nghệ silicon-carbon. Hiện tại, một nguyên mẫu pin 15.000 mAh đang trong giai đoạn thử nghiệm hứa hẹn sẽ tạo ra cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp di động.

Apple và Samsung tụt hậu so với các đối thủ Trung Quốc về việc áp dụng công nghệ pin silicon-carbon ẢNH: PHONEARENA

Theo PhoneArena, pin 15.000 mAh đang được thử nghiệm và Realme là ứng viên hàng đầu cho việc sản xuất mẫu smartphone này. Trước đó, công ty từng giới thiệu một nguyên mẫu với dung lượng pin tương tự và hiện chuẩn bị sản xuất hàng loạt phiên bản dành cho người tiêu dùng.

Làn sóng smartphone 'pin khủng' từ Trung Quốc

Bên cạnh đó, một mẫu pin 12.000 mAh cũng đang được chuẩn bị để sản xuất hàng loạt. Dự kiến, phiên bản có pin 15.000 mAh có thể ra mắt trước khi kết thúc năm 2026, trong khi pin 12.000 mAh có khả năng xuất hiện sớm nhất vào nửa đầu năm sau. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu điện thoại giá rẻ cũng sẽ được trang bị pin lớn hơn, với dung lượng 8.000 mAh và 10.000 mAh dần trở thành tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất điện thoại hàng đầu tại Mỹ như Samsung, Apple và Google vẫn chưa áp dụng công nghệ pin silicon-carbon. Mặc dù Apple đã có động thái chuyển sang sử dụng loại pin này cho iPhone 17, cả ba công ty vẫn chủ yếu sử dụng pin Li-ion.

So với pin 12.000 mAh và 15.000 mAh sắp ra mắt, mức dung lượng pin 5.000 mAh trên Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max trở nên "quá lỗi thời". Sự thiếu cạnh tranh từ các công ty điện thoại Trung Quốc tại thị trường Mỹ dường như là lý do khiến Samsung và Apple chậm trễ trong việc đầu tư vào công nghệ silicon-carbon, dẫn đến những nâng cấp nhỏ trong tương lai.