Tại sao pin iPhone và Galaxy vẫn mãi 'bé hạt tiêu'?

Chẳng hạn, Galaxy S25 Ultra chỉ được trang bị viên pin 5.000 mAh, trong khi iPhone 17 Pro Max cũng xấp xỉ con số này. Điều đó càng trở nên đáng chú ý khi các điện thoại đến từ Trung Quốc đang gia tăng dung lượng pin, trong khi Pixel dường như vẫn "đứng im".

iPhone và Galaxy vẫn trang bị pin dung lượng 'tầm thường' ẢNH: PHONEARENA

Thiết kế mỏng không phải là nguyên nhân chính

Nhiều người có thể cho rằng thiết kế mỏng là lý do chính khiến iPhone và Galaxy không thể trang bị pin lớn hơn. Điều này đúng ở một mức độ nào đó, đặc biệt là với xu hướng điện thoại siêu mỏng hiện nay. Ví dụ, iPhone Air chỉ dày 5,6 mm với pin đạt khoảng 3.000 mAh. Ngược lại, RedMagic 11 Pro dày khoảng 8 mm và có pin lớn hơn 2,5 lần so với iPhone Air. Đây là một sự đánh đổi mà nhiều người dùng có thể chấp nhận.

Tuy nhiên, một lý do khác khiến các công ty bên ngoài Trung Quốc vẫn sử dụng pin nhỏ là các quy định vận chuyển nghiêm ngặt. Tất cả pin lithium-ion có dung lượng vượt quá 20 watt-giờ (tương đương khoảng 5.400 mAh) đều được phân loại là hàng nguy hiểm, dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn và nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp.

Có những quy định về vận chuyển pin trên các chuyến bay ẢNH: PHONEARENA

Mặc dù vậy, nhiều thương hiệu Trung Quốc như OnePlus, Honor và Xiaomi đã tìm ra giải pháp bằng cách sử dụng cụm hai pin. Nếu không có cell pin nào vượt quá giới hạn 20 watt-giờ, pin sẽ được phân loại là "pin lithium-ion nhỏ", giúp giảm thiểu chi phí và thủ tục. Trong khi đó, Samsung, Apple và Google chậm áp dụng phương pháp này do cần tái cấu trúc dây chuyền sản xuất.

Lựa chọn cho pin iPhone và Galaxy

Với hàm lượng silicon cao trong cực dương graphene, pin silicon-carbon có khả năng lưu trữ năng lượng gấp 10 lần so với lithium. Tuy nhiên, silicon có xu hướng nở ra khi tích trữ năng lượng, gây ra nguy cơ mất an toàn. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ này nhờ vào quy định lỏng lẻo hơn tại nước họ.

Pin silicon-carbon chính là tương lai mà các nhà sản xuất smartphone nên hướng đến ẢNH: PHONEARENA

Dù có nhiều tiềm năng, pin silicon-carbon sẽ không sớm xuất hiện trên iPhone hay Galaxy. Lý do chính là chi phí. Samsung, Apple và Google đã đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ pin lithium-ion truyền thống và việc chuyển sang silicon-carbon sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư lớn. Hơn nữa, pin silicon-carbon yêu cầu một hệ thống quản lý pin hoàn toàn khác, dẫn đến chi phí tăng cao hơn nữa.

Các báo cáo dự đoán công nghệ silicon-carbon sẽ chỉ được áp dụng phổ biến trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến 2030. Đến lúc đó, các công ty Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục dẫn đầu với những chiếc điện thoại có dung lượng pin cao hơn, trong khi iPhone và Galaxy sẽ phải chờ đợi những cải tiến nhỏ trong thời gian tới.