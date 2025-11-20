Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Tại sao pin iPhone và Galaxy vẫn mãi 'bé hạt tiêu'?

Kiến Văn
Kiến Văn
20/11/2025 10:27 GMT+7

Khi ngày càng nhiều smartphone Trung Quốc sở hữu pin khủng, nhiều người có thể thắc mắc: Tại sao pin các dòng điện thoại như iPhone hay Galaxy vẫn còn khiêm tốn?

Chẳng hạn, Galaxy S25 Ultra chỉ được trang bị viên pin 5.000 mAh, trong khi iPhone 17 Pro Max cũng xấp xỉ con số này. Điều đó càng trở nên đáng chú ý khi các điện thoại đến từ Trung Quốc đang gia tăng dung lượng pin, trong khi Pixel dường như vẫn "đứng im".

Tại sao pin iPhone và Galaxy vẫn mãi là 'bé hạt tiêu' - Ảnh 1.

iPhone và Galaxy vẫn trang bị pin dung lượng 'tầm thường'

ẢNH: PHONEARENA

Thiết kế mỏng không phải là nguyên nhân chính

Nhiều người có thể cho rằng thiết kế mỏng là lý do chính khiến iPhone và Galaxy không thể trang bị pin lớn hơn. Điều này đúng ở một mức độ nào đó, đặc biệt là với xu hướng điện thoại siêu mỏng hiện nay. Ví dụ, iPhone Air chỉ dày 5,6 mm với pin đạt khoảng 3.000 mAh. Ngược lại, RedMagic 11 Pro dày khoảng 8 mm và có pin lớn hơn 2,5 lần so với iPhone Air. Đây là một sự đánh đổi mà nhiều người dùng có thể chấp nhận.

Tuy nhiên, một lý do khác khiến các công ty bên ngoài Trung Quốc vẫn sử dụng pin nhỏ là các quy định vận chuyển nghiêm ngặt. Tất cả pin lithium-ion có dung lượng vượt quá 20 watt-giờ (tương đương khoảng 5.400 mAh) đều được phân loại là hàng nguy hiểm, dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn và nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp.

Tại sao pin iPhone và Galaxy vẫn mãi là 'bé hạt tiêu' - Ảnh 2.

Có những quy định về vận chuyển pin trên các chuyến bay

ẢNH: PHONEARENA

Mặc dù vậy, nhiều thương hiệu Trung Quốc như OnePlus, Honor và Xiaomi đã tìm ra giải pháp bằng cách sử dụng cụm hai pin. Nếu không có cell pin nào vượt quá giới hạn 20 watt-giờ, pin sẽ được phân loại là "pin lithium-ion nhỏ", giúp giảm thiểu chi phí và thủ tục. Trong khi đó, Samsung, Apple và Google chậm áp dụng phương pháp này do cần tái cấu trúc dây chuyền sản xuất.

Lựa chọn cho pin iPhone và Galaxy

Với hàm lượng silicon cao trong cực dương graphene, pin silicon-carbon có khả năng lưu trữ năng lượng gấp 10 lần so với lithium. Tuy nhiên, silicon có xu hướng nở ra khi tích trữ năng lượng, gây ra nguy cơ mất an toàn. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ này nhờ vào quy định lỏng lẻo hơn tại nước họ.

Tại sao pin iPhone và Galaxy vẫn mãi là 'bé hạt tiêu' - Ảnh 3.

Pin silicon-carbon chính là tương lai mà các nhà sản xuất smartphone nên hướng đến

ẢNH: PHONEARENA

Dù có nhiều tiềm năng, pin silicon-carbon sẽ không sớm xuất hiện trên iPhone hay Galaxy. Lý do chính là chi phí. Samsung, Apple và Google đã đầu tư hàng tỉ USD vào công nghệ pin lithium-ion truyền thống và việc chuyển sang silicon-carbon sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư lớn. Hơn nữa, pin silicon-carbon yêu cầu một hệ thống quản lý pin hoàn toàn khác, dẫn đến chi phí tăng cao hơn nữa.

Các báo cáo dự đoán công nghệ silicon-carbon sẽ chỉ được áp dụng phổ biến trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến 2030. Đến lúc đó, các công ty Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục dẫn đầu với những chiếc điện thoại có dung lượng pin cao hơn, trong khi iPhone và Galaxy sẽ phải chờ đợi những cải tiến nhỏ trong thời gian tới.

Tin liên quan

Pin điện thoại có thể được làm từ… rác thải

Pin điện thoại có thể được làm từ… rác thải

Một nghiên cứu khoa học mới từ Trung Quốc cho thấy rác thải nhựa có thể được dùng để sản xuất pin cho điện thoại.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone GALAXY Pin silicon-carbon lithium-ion
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận