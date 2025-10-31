Công nghệ pin mới giúp xe điện chạy 1.300 km mỗi lần sạc, bán ra từ 2027

Trong khi người dùng vẫn còn lo ngại về quãng đường di chuyển hạn chế, nguy cơ cháy nổ... trên xe điện; hãng xe Trung Quốc - Chery vừa công bố công nghệ pin đột phá mới, được kỳ vọng thay đổi cục diện ngành công nghiệp ô tô. Cụ thể, Chery đã phát triển thành công pin thể rắn (solid-state battery) với mật độ năng lượng cao, cho phép xe điện di chuyển tới 1.300 km sau mỗi lần sạc đầy, con số kỷ lục hiện nay.

Pin thể rắn của Chery có mật độ năng lượng lên đến 600 Wh/kg ẢNH: CARSCOOPS

Công nghệ pin thể rắn sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ năm 2026 và đưa vào thương mại từ năm 2027. Điều này giúp mở ra cuộc cạnh tranh mới về công nghệ pin giữa các hãng xe toàn cầu.

Pin thể rắn do Chery phát triển đạt mật độ năng lượng lên đến 600 Wh/kg, cao gấp đôi so với mức phổ biến hiện nay của pin lithium-ion (khoảng 250 - 300 Wh/kg). Nhờ đó, loại pin này giúp tăng phạm vi hoạt động cho xe điện, vượt qua hầu hết các mẫu xe động cơ đốt trong cũng như các mẫu EV hiện nay.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý rằng phạm vi 1.300 km được tính theo chuẩn đo CLTC tại Trung Quốc, vốn cao hơn so với chuẩn WLTP (châu Âu) hoặc EPA (Mỹ). Dù vậy, việc chạm ngưỡng phạm vi di chuyển như trên vẫn là một bước tiến lớn, khẳng định tiềm năng của pin thể rắn.

Xe điện Chery trong tương lai có thể di chuyển 1.300 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC ẢNH: CARNEWSCHINA

Bên cạnh mở rộng phạm vi hoạt động, công nghệ pin này được đánh giá cao nhờ độ an toàn. Thay vì dùng chất điện phân lỏng dễ cháy như pin lithium-ion, pin thể rắn sử dụng chất điện phân rắn, giúp giảm nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, loại pin này có thể hoạt động ngay cả khi bị đâm thủng, biến dạng trong các tình huống va quẹt.

Chery chưa công bố tốc độ sạc nhưng nhiều chuyên gia kỳ vọng pin thể rắn vẫn có khả năng sạc nhanh không thua kém pin lithium-ion. Nếu đáp ứng được quãng đường di chuyển dài và sạc nhanh, đây sẽ là lời giải toàn diện cho người tiêu dùng trước các rào cản về xe điện.

Việc Chery đặt mục tiêu thương mại hóa pin thể rắn trong năm 2027 cũng tạo ra áp lực lớn lên các "ông lớn" như Toyota, Tesla, BYD hay CATL... đang ráo riết đầu tư vào công nghệ tương tự.



