Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Có nên đầu tư vào túi đựng pin lithium-ion

Kiến Văn
Kiến Văn
28/10/2025 14:30 GMT+7

Pin lithium-ion đã trở thành tiêu chuẩn cho nhiều thiết bị điện tử có thể sạc lại nhờ vào hiệu suất cao, tuổi thọ dài và khả năng sạc nhanh.

Tuy nhiên, không phải tất cả pin lithium-ion đều giống nhau. Đối với những người yêu thích thiết bị hiệu suất cao như máy ảnh, pin lithium-ion polymer (LiPo) là một lựa chọn phổ biến. Loại pin này sử dụng chất điện phân polymer dạng gel giúp chúng nhẹ hơn, linh hoạt và có khả năng xả cao hơn, phù hợp cho máy bay không người lái và xe điều khiển từ xa.

Có nên đầu tư vào túi đựng pin lithium-ion - Ảnh 1.

Các sự cố cháy nổ pin lithium-ion khiến túi đựng pin được quan tâm hơn

ẢNH: REDDIT

Mặc dù vậy, pin LiPo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, như quá nhiệt, phồng lên và có thể gây cháy nổ trong một số trường hợp hiếm hoi. Để giảm thiểu những nguy cơ này, túi đựng pin LiPo đã ra đời như một giải pháp an toàn cho việc lưu trữ, sạc và vận chuyển pin.

Túi đựng pin LiPo có nhiều chủng loại và giá bán khác nhau trên nhiều sàn thương mại điện tử hoặc các cửa hàng linh kiện. Chúng được làm từ vật liệu chống cháy như vải sợi thủy tinh và PVC, với chức năng ngăn chặn ngọn lửa lan rộng nếu pin quá nóng nhằm giúp người dùng có thêm thời gian để xử lý tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những túi này không ngăn ngừa sự cố mà chỉ hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy.

Mặc dù có nhiều video và hướng dẫn trực tuyến chứng minh hiệu quả của túi đựng pin LiPo, việc kiểm nghiệm độc lập vẫn còn hạn chế. Do đó, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm dựa trên các lời hứa hẹn tiếp thị.

Lưu ý khi sử dụng pin lithium-ion

Theo thống kê, cháy pin lithium-ion là hiếm nhưng có thể gây nguy hiểm. Việc tránh những sai lầm phổ biến như bảo quản pin dưới ánh nắng trực tiếp hay sạc quá mức là rất quan trọng. Đối với những người sử dụng pin lithium lớn, như chủ sở hữu xe đạp điện hay máy bay không người lái, túi đựng pin LiPo có thể giúp giảm thiểu rủi ro.

Máy bay hạ cánh khẩn vì cháy pin lithium trong hành lý xách tay

Ngoài ra, túi đựng pin lithium-ion cũng hữu ích khi đi máy bay khi nhiều hãng hàng không hiện nay đưa ra các quy định nghiêm ngặt với pin lithium-ion, bao gồm pin dự phòng, khi chúng phải được cất giữ trong hành lý xách tay và bảo vệ khỏi hiện tượng đoản mạch. Sử dụng túi chống cháy không chỉ giúp tuân thủ quy định mà còn giảm nguy cơ mất ổn định nhiệt trong không gian hạn chế như máy bay.

Tóm lại, túi đựng pin LiPo có thể là một khoản đầu tư hợp lý cho những ai thường xuyên sử dụng pin lithium-ion, tuy nhiên người dùng cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Tin liên quan

Nghiên cứu mới giúp giải quyết vấn đề pin lithium-ion cháy nổ

Nghiên cứu mới giúp giải quyết vấn đề pin lithium-ion cháy nổ

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cornell (New York, Mỹ) vừa công bố một bài báo quan trọng về việc phát triển giải pháp ngăn pin lithium-ion cháy nổ.

Khám phá thêm chủ đề

Pin lithium-ion cháy nổ pin túi đựng pin an toàn kinh nghiệm mua sắm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận