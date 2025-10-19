Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàng không thế giới siết quy định pin dự phòng ra sao?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/10/2025 12:27 GMT+7

Sự cố cháy pin lithium trên máy bay của một hãng hàng không Trung Quốc mới đây đã cho thấy những rủi ro cháy nổ và giải thích việc các hãng bay siết chặt quy định về pin dự phòng.

Hãng Air China của Trung Quốc hôm 18.10 xác nhận pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách đã bốc cháy trên chuyến bay từ Hàng Châu (Trung Quốc) đến Incheon (Hàn Quốc). Phi cơ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, South China Morning Post đưa tin.

Vụ việc trên một lần nữa cho thấy những rủi ro cháy nổ pin lithium bất ngờ trên máy bay. Nhiều hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới từ đầu năm nay đã siết chặt quy định mang theo pin dự phòng loại này.

Hàng không thế giới siết quy định pin dự phòng ra sao?- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa máy bay của hãng Air Busan tại sân bay Hàn Quốc hồi tháng 1. Giới chức Hàn Quốc cho hay nguyên nhân gây sự cố nhiều khả năng là do pin sạc dự phòng

ẢNH: REUTERS

Hiện chưa rõ pin gây cháy trên chuyến bay của Air China ngày 18.10 có phải là pin dự phòng hay không. Pin lithium thường được dùng trong điện thoại, laptop và pin sạc dự phòng.

Hãng hàng không Emirates (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) ra quy định từ ngày 1.10, mỗi hành khách chỉ được mang 1 pin sạc dự phòng dưới 100 Wh (27.000 mAh). Hành khách không được sử dụng pin sạc trong suốt chuyến bay, không được để pin trên ngăn hành lý phía trên.

Máy bay hạ cánh khẩn vì cháy pin lithium trong hành lý xách tay

Theo Reuters, cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc từ năm 2014 đã ra khuyến cáo hành khách không nên dùng pin dự phòng trong suốt chuyến bay.

Hàn Quốc từ tháng 3 đã ban hành quy định hạn chế toàn quốc với các hãng hàng không nước này, sau vụ cháy nghiêm trọng máy bay của hãng Air Busan hồi tháng 1, được cho là do pin sạc dự phòng.

Hàn Quốc yêu cầu hành khách không để pin dự phòng, thuốc lá điện tử ở ngăn đựng hành lý phía trên mà phải để trong túi hoặc dưới ghế. Hành khách cũng cần phải dùng băng dính che các ổ cắm của pin sạc dự phòng, hoặc cất sạc vào túi bảo vệ để tránh va chạm với kim loại khác gây đoản mạch.

Hàng không thế giới siết quy định pin dự phòng ra sao?- Ảnh 2.

Cháy pin trong khoang hành lý trên chuyến bay Air China ngày 18.10.2025

ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Một số hãng hàng không của Thái Lan và Singapore cũng cấm dùng sạc dự phòng trong suốt chuyến bay, bao gồm không được dùng cổng USB trên máy bay để cắm vào sạc.

Trong khi đó, hãng Southwest Airlines của Mỹ cập nhật quy định vào tháng 5, cho phép hành khách dùng sạc dự phòng để sạc các thiết bị trên chuyến bay, tuy nhiên phải để bên ngoài túi xách và đặt ở nơi có thể nhìn thấy được. Đồng thời, không được sạc khi để trên ngăn đựng hành lý.

Các sự cố với pin lithium hiếm xảy ra nhưng thường gây hậu quả rất nghiêm trọng và khó đoán trước. Các loại pin dự phòng sử dụng vật liệu dễ cháy, và việc sử dụng những viên pin đã dùng lâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hay pin gặp một số lỗi từ nhà sản xuất có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ.

CNN dẫn thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết trong 20 năm qua, đã ghi nhận hơn 500 trường hợp pin lithium gây khói, hỏa hoạn hoặc nhiệt độ cao trên các chuyến bay.

