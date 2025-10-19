Hãng Air China thông báo: "Vào ngày 18.10, trên chuyến bay CA139 từ Hàng Châu đến Incheon, một cục pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách, được cất trong khoang hành lý phía trên, đã tự bốc cháy".

Cháy pin trong khoang hành lý trên chuyến bay Air China ngày 18.10.2025 ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Phi hành đoàn nhanh chóng dập lửa và không có ai bị thương, Air China cho biết thêm. "Để đảm bảo an toàn bay", máy bay đã phải "hạ cánh ngoài kế hoạch" xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Hãng hàng không Air China cho biết chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ 47 ngày 18.10 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 12 giờ 20, theo South China Morning Post.







Máy bay hạ cánh khẩn vì cháy pin lithium trong hành lý xách tay

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ngọn lửa bùng phát trong khoang hành lý, lan sang các vali xung quanh khi hành khách hoảng loạn và phi hành đoàn cố gắng dập lửa khi ngọn lửa xuất hiện ở ngăn đựng hành lý phía trên.

Hiện chưa rõ pin gây cháy có phải là pin dự phòng hay không. Pin lithium thường được dùng trong điện thoại, laptop và pin sạc dự phòng.

Gần đây, Trung Quốc ghi nhận nhiều vụ cháy tương tự do pin sạc dự phòng, khiến nhà chức trách ban hành quy định cấm mang các pin không có chứng nhận an toàn nội địa "3C" trên các chuyến bay nội địa kể từ ngày 28.6, theo The Choson Daily.

Hồi tháng 5, một chuyến bay của Hãng hàng không China Southern Airlines từ Hàng Châu đến Thâm Quyến (Trung Quốc) đã buộc phải quay trở lại sân bay 15 phút sau khi cất cánh vì phi hành đoàn phát hiện khói bốc ra từ pin máy ảnh và sạc dự phòng của một hành khách.