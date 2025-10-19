Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Máy bay hạ cánh khẩn vì cháy pin lithium trong hành lý xách tay

Trí Đỗ
Trí Đỗ
19/10/2025 07:34 GMT+7

Air China xác nhận một sự cố cháy pin lithium đã xảy ra trên chuyến bay CA139 từ Hàng Châu (Trung Quốc) đến Incheon (Hàn Quốc), buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Hãng Air China thông báo: "Vào ngày 18.10, trên chuyến bay CA139 từ Hàng Châu đến Incheon, một cục pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách, được cất trong khoang hành lý phía trên, đã tự bốc cháy".

Máy bay hạ cánh khẩn vì cháy pin lithium trong hành lý xách tay- Ảnh 1.

Cháy pin trong khoang hành lý trên chuyến bay Air China ngày 18.10.2025

ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Phi hành đoàn nhanh chóng dập lửa và không có ai bị thương, Air China cho biết thêm. "Để đảm bảo an toàn bay", máy bay đã phải "hạ cánh ngoài kế hoạch" xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Hãng hàng không Air China cho biết chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ 47 ngày 18.10 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 12 giờ 20, theo South China Morning Post.


Máy bay hạ cánh khẩn vì cháy pin lithium trong hành lý xách tay

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ngọn lửa bùng phát trong khoang hành lý, lan sang các vali xung quanh khi hành khách hoảng loạn và phi hành đoàn cố gắng dập lửa khi ngọn lửa xuất hiện ở ngăn đựng hành lý phía trên. 

Hiện chưa rõ pin gây cháy có phải là pin dự phòng hay không. Pin lithium thường được dùng trong điện thoại, laptop và pin sạc dự phòng.

Gần đây, Trung Quốc ghi nhận nhiều vụ cháy tương tự do pin sạc dự phòng, khiến nhà chức trách ban hành quy định cấm mang các pin không có chứng nhận an toàn nội địa "3C" trên các chuyến bay nội địa kể từ ngày 28.6, theo The Choson Daily.

Hồi tháng 5, một chuyến bay của Hãng hàng không China Southern Airlines từ Hàng Châu đến Thâm Quyến (Trung Quốc) đã buộc phải quay trở lại sân bay 15 phút sau khi cất cánh vì phi hành đoàn phát hiện khói bốc ra từ pin máy ảnh và sạc dự phòng của một hành khách.

Tin liên quan

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ cánh khẩn vì nứt kính chắn gió

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ cánh khẩn vì nứt kính chắn gió

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Anh vào hôm 15.10 do kính chắn gió bị nứt.

Vụ rơi máy bay bí ẩn gần Vùng 51 càng trở nên kỳ lạ hơn

Máy bay chở khách cháy động cơ khi sắp cất cánh

Khám phá thêm chủ đề

air china pin lithium trung quốc cháy pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận