Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ cánh khẩn vì nứt kính chắn gió

Vi Trân
Vi Trân
16/10/2025 07:45 GMT+7

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Anh vào hôm 15.10 do kính chắn gió bị nứt.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15.10 thông báo máy bay chở Bộ trưởng Pete Hegseth đã hạ cánh khẩn cấp xuống Anh do kính chắn gió bị nứt, theo tờ The Guardian.

Chiếc C-32A khi đó đang chở Bộ trưởng Hegseth từ Bỉ về Mỹ sau hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO.

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ cánh khẩn do nứt kính chắn gió - Ảnh 1.

Một chiếc Không lực hai C-32 đậu tại sân bay ở bang Iowa (Mỹ) hồi năm 2020 khi đang phục vụ Phó tổng thống Mỹ khi đó là ông Mike Pence

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Ông Sean Parnell, người phát ngôn Lầu Năm Góc, đăng bài viết trên mạng xã hội X cho biết máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã hạ cánh theo quy trình tiêu chuẩn và tất cả mọi người trên máy bay, gồm Bộ trưởng Hegseth, đều an toàn.

Chuyên san quân sự The War Zone dẫn thông tin từ các nguồn mở cho biết chiếc C-32A đã buộc phải giảm độ cao xuống dưới 10.000 feet (3.048 m) khi đang bay tại Đại Tây Dương, ngoài khơi Cộng hòa Ireland. Sau cú giảm độ cao khẩn cấp đột ngột, hành động tiêu chuẩn khi xảy ra sự cố vỡ kính chắn gió, chiếc máy bay quay đầu trở lại căn cứ không quân Mildenhall ở Anh.

C-32A là phiên bản được sửa đổi từ mẫu Boeing 757-200. Máy bay này phục vụ nhiều quan chức cấp cao từ phó tổng thống, các bộ trưởng, phái đoàn nghị sĩ, đệ nhất phu nhân hoặc có khi chở cả tổng thống. Khi tổng thống có mặt trên máy bay, nó được gọi là Không lực một trong khi lúc chở phó tổng thống, máy bay được gọi là Không lực hai.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Mỹ chở các quan chức cấp cao gặp sự cố kỹ thuật. Hồi tháng 2, một máy bay không quân chở Ngoại trưởng Marco Rubio từ Mỹ sang Munich (Đức) gặp vấn đề kỹ thuật và phải quay trở lại Washington D.C.

Tin liên quan

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ đi dự Hội nghị Munich phải quay đầu vì sự cố

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ đi dự Hội nghị Munich phải quay đầu vì sự cố

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ Washington đến Đức dự Hội nghị An ninh Munich đã phải quay đầu về sân bay của căn cứ hỗn hợp Andrews (bang Maryland) vì gặp sự cố máy móc.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Hạ cánh khẩn cấp C-32A Máy bay chở bộ trưởng quốc phòng Mỹ Pete Hegseth
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận