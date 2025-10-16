Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ cánh khẩn vì nứt kính chắn gió

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15.10 thông báo máy bay chở Bộ trưởng Pete Hegseth đã hạ cánh khẩn cấp xuống Anh do kính chắn gió bị nứt, theo tờ The Guardian.

Chiếc C-32A khi đó đang chở Bộ trưởng Hegseth từ Bỉ về Mỹ sau hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO.

Một chiếc Không lực hai C-32 đậu tại sân bay ở bang Iowa (Mỹ) hồi năm 2020 khi đang phục vụ Phó tổng thống Mỹ khi đó là ông Mike Pence ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Ông Sean Parnell, người phát ngôn Lầu Năm Góc, đăng bài viết trên mạng xã hội X cho biết máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã hạ cánh theo quy trình tiêu chuẩn và tất cả mọi người trên máy bay, gồm Bộ trưởng Hegseth, đều an toàn.

Chuyên san quân sự The War Zone dẫn thông tin từ các nguồn mở cho biết chiếc C-32A đã buộc phải giảm độ cao xuống dưới 10.000 feet (3.048 m) khi đang bay tại Đại Tây Dương, ngoài khơi Cộng hòa Ireland. Sau cú giảm độ cao khẩn cấp đột ngột, hành động tiêu chuẩn khi xảy ra sự cố vỡ kính chắn gió, chiếc máy bay quay đầu trở lại căn cứ không quân Mildenhall ở Anh.

C-32A là phiên bản được sửa đổi từ mẫu Boeing 757-200. Máy bay này phục vụ nhiều quan chức cấp cao từ phó tổng thống, các bộ trưởng, phái đoàn nghị sĩ, đệ nhất phu nhân hoặc có khi chở cả tổng thống. Khi tổng thống có mặt trên máy bay, nó được gọi là Không lực một trong khi lúc chở phó tổng thống, máy bay được gọi là Không lực hai.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Mỹ chở các quan chức cấp cao gặp sự cố kỹ thuật. Hồi tháng 2, một máy bay không quân chở Ngoại trưởng Marco Rubio từ Mỹ sang Munich (Đức) gặp vấn đề kỹ thuật và phải quay trở lại Washington D.C.