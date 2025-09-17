Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Máy bay chở khách cháy động cơ khi sắp cất cánh

Trí Đỗ
Trí Đỗ
17/09/2025 17:47 GMT+7

Một máy bay phản lực chở khách của Hãng hàng không Thụy Sĩ Swiss International Air Lines khởi hành từ sân bay quốc tế Boston Logan (bang Massachusetts, Mỹ) về thành phố Zurich (Thụy Sĩ) phải hủy cất cánh do sự cố động cơ.

Trong một tuyên bố ngày 17.9, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết chuyến bay số 55 của Swiss International Air Lines phải hủy cất cánh vào khoảng 18 giờ 25 ngày 16.9 (giờ địa phương).

Máy bay chở khách cháy động cơ khi sắp cất cánh- Ảnh 1.

Một chiếc máy bay của Swiss International Air Lines bốc cháy động cơ khi chuẩn bị cất cánh tại sân bay Boston Logan (Mỹ) ngày 16.9.2025

ẢNH: Logan In Flight

NBC News dẫn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi chiếc Airbus A330-300 bắt đầu tăng tốc, thì lửa xuất hiện ở động cơ số 2. Động cơ này phun lửa trong giây lát và phát ra tiếng nổ.

Đoạn video cho thấy một luồng khói bốc lên phía sau chiếc máy bay phản lực.

Sau sự cố, máy bay giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp nhanh chóng có mặt trên đường băng. Máy bay chưa cất cánh và toàn bộ hành khách đều an toàn. Hiện chưa rõ máy bay chở bao nhiêu người.

"Chúng tôi đang đi được khoảng nửa đường băng thì đột nhiên có tiếng nổ lớn và một cú sốc mạnh, khiến máy bay chao đảo về phía trước. Tôi cảm thấy máy bay đang phanh lại và bắt đầu trượt trên đường băng cho đến khi dừng hẳn", hành khách Molly Furrer chia sẻ vụ việc với NBC News.

"Phi hành đoàn đã phải dừng cất cánh. FAA cũng tạm dừng một số chuyến bay đến sân bay Boston Logan trước khi phi cơ gặp sự cố lăn bánh khỏi đường băng. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc", FAA cho hay.

Hãng máy bay Swiss International Air Lines chưa bình luận về vụ việc. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hành khách sau đó được chuyển sang máy bay khác và khởi hành từ sân bay Boston Logan lúc gần 23 giờ ngày 16.9 để tiếp tục hành trình tới Zurich.

