Máy bay chở khách gãy cánh tà giữa không trung

CNN đưa tin chuyến bay số hiệu 1893 của hãng hàng không Delta Air Lines hôm 19.8 đang bay từ sân bay quốc tế Orlando đến sân bay quốc tế Austin-Bergstrom thì hành khách phát hiện một bộ phận ở phía sau cánh đã bị gãy một phần.

Một phần cánh của máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines bị gãy ngày 19.8.2025

ẢNH: Shanila Arif

"Chúng tôi cảm thấy có nhiễu động mạnh. Máy bay rung lắc dữ dội. Người phụ nữ ngồi phía trước chúng tôi mở cửa sổ và nói rằng cánh máy bay bị gãy. Tôi mở cửa sổ và rất sợ hãi", hành khách Shanila Arif trên chuyến bay nói với CNN.

Đoạn video do hành khách Arif ghi lại cho thấy cánh tà lủng lẳng phía sau cánh khi máy bay đang di chuyển với tốc độ hàng trăm km/giờ ở độ cao hàng nghìn mét trên không trung. Bà Arif bày tỏ lo ngại nếu bộ phận này gãy hoàn toàn thì có thể va vào đuôi máy bay và gây ra tai nạn thảm khốc.

Hãng Delta Air Lines cho biết trong một tuyên bố rằng: "Sau khi máy bay hạ cánh, chúng tôi phát hiện một phần cánh tà bên trái bị lệch. Máy bay đã được tạm dừng khai thác để bảo dưỡng".

Cánh tà là các bề mặt ở phía sau cánh, được thiết kế để mở rộng khi cất cánh và hạ cánh.

Hãng hàng không Delta Air Lines cho biết: "Chúng tôi xin lỗi khách hàng về trải nghiệm này vì không gì quan trọng hơn sự an toàn của hành khách và nhân viên của chúng tôi". Hãng này cam kết sẽ hợp tác toàn diện với cuộc điều tra của FAA.

Có 62 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. May mắn thay, không có thương vong trong vụ việc trên.