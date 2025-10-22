Chiến lược chuyển hóa niềm tin thành doanh thu của các thương hiệu Shopee Mall

Trong chiến dịch 10.10 vừa qua, Shopee Mall ghi nhận tổng lượng đơn hàng tăng gấp 6 lần, có ngành hàng tăng đến 25 lần so với ngày thường, cho thấy người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, đằng sau các con số ấn tượng ấy là cuộc đua khốc liệt giữa các thương hiệu. Việc cạnh tranh không còn dừng ở giá cả mà mở rộng sang nhiều yếu tố như chất lượng dịch vụ, khả năng thích nghi xu hướng mới, cũng như mức độ tận dụng hiệu quả các công cụ có sẵn của sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Trước những thách thức này, nhiều thương hiệu đã thành công trong việc tận dụng trợ lực từ sàn để kết nối và gây dựng niềm tin với người dùng, từ đó chuyển hóa những lợi thế này thành doanh số thực tế.

Sức mua các mặt hàng hàng chính hãng trên Shopee tăng mạnh dịp 10.10.

Tăng cường tương tác và kết nối qua mô hình mua sắm giải trí

Những năm gần đây, mô hình mua sắm kết hợp giải trí ngày càng trở nên phổ biến khi không chỉ đơn thuần là kênh bán hàng mà còn giúp thương hiệu xây dựng mối liên kết và củng cố niềm tin lâu dài với người dùng. Tại chiến dịch 10.10 vừa qua, Roway - thương hiệu thời trang nam Việt Nam - đã tận dụng hiệu quả mô hình này để bứt phá.

Gia nhập Shopee Mall từ năm 2022, Roway liên tục cải thiện quy trình vận hành, logistics, hình ảnh sản phẩm và dịch vụ khách hàng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông qua Shopee Live và Shopee Video.

Roway ghi dấu ấn khi lọt top các gian hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên Shopee Mall.

Thông qua các video ngắn từ KOL/KOC và các buổi tư vấn trực tiếp, Roway dễ dàng giúp người xem quan sát chất lượng sản phẩm một cách trực quan, đồng thời chia sẻ câu chuyện đứng sau mỗi sản phẩm. Trải nghiệm chân thật này giúp khách hàng của Roway an tâm hơn khi đưa ra quyết định mua sắm trực tuyến.

Riêng trong ngày 10.10, các buổi livestream của Roway đã thu hút hơn 30.000 lượt xem, thúc đẩy lượng đơn hàng tăng 3,6 lần so với ngày thường, trong đó hơn 60% đến từ khách hàng mới. Điều này phần nào khẳng định hiệu quả của mô hình mua sắm giải trí trong việc củng cố niềm tin giữa tiêu dùng đối với thương hiệu và thúc đẩy doanh số.





Đa dạng hóa danh mục sản phẩm chính hãng, bắt nhịp nhu cầu tiêu dùng

Với các nhóm sản phẩm giá trị cao, tâm lý e ngại về tính chính hãng vẫn là rào cản lớn khiến người tiêu dùng thận trọng khi mua sắm trực tuyến. Để xóa bỏ những lo ngại này, Shopee Mall đã tạo ra một môi trường mua sắm an toàn và minh bạch, thông qua cam kết 100% chính hãng và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, Shopee Mall cũng hỗ trợ thương hiệu gia tăng độ phủ, củng cố uy tín thông qua các chương trình quảng bá.

Trong chiến dịch 10.10, nhiều thương hiệu và các chuỗi bán lẻ công nghệ trên Shopee Mall ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội nhờ tận dụng hiệu quả hệ sinh thái hỗ trợ. Theo đó, gian hàng Di Động Việt ghi nhận doanh số tăng 240% và lượng đơn tăng 139%, ShopDunk cũng đạt mức GMV gấp 24 lần so với ngày thường.

Shopdunk tăng sức cạnh tranh bằng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các sản phẩm công nghệ chính hãng.

Với tệp người dùng TMĐT ngày một mở rộng và các công cụ phân tích hữu ích cũng như hỗ trợ tư vấn chiến lược từ sàn, các ông lớn bán lẻ đã mượn đà tăng trưởng của gian hàng Shopee Mall để tiên phong mở rộng mô hình vận hành mới trong tháng 10 này dựa trên danh mục sản phẩm điện thoại cũ chính hãng. Nhờ quy trình kiểm định minh bạch và chính sách hậu mãi rõ ràng, nhóm sản phẩm này đang cho thấy nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Lượng đơn hàng điện thoại cũ của Di Động Việt tăng gần 4 lần trong ngày 10.10, khẳng định tiềm năng phát triển trên sàn TMĐT.

Phá vỡ khoảng cách giữa cửa hàng vật lý và trải nghiệm số

Theo báo cáo MotorcyclesData (tháng 10.2025), Việt Nam hiện là thị trường xe máy lớn thứ tư thế giới, với quy mô hơn 4 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ với nhiều dư địa phát triển.

Dù vậy, ngành hàng xe máy nói riêng và các ngành hàng gắn liền với kênh phân phối truyền thống, sản phẩm cồng kềnh nói chung vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển dịch sang môi trường trực tuyến. Khi mua những sản phẩm này, người tiêu dùng vẫn duy trì thói quen cần được tư vấn trực tiếp, xem xét sản phẩm tận mắt và thường băn khoăn về chính sách hậu mãi, vận chuyển hay bảo hành.

Trước những rào cản đó, nhiều thương hiệu lớn và đại lý phân phối đã xây dựng gian hàng trên Shopee Mall với quy trình chăm sóc khách hàng được tối ưu theo hành vi của người tiêu dùng online. Đơn cử, khi mua sắm từ gian hàng Honda HEAD Hoàng Việt, người mua có thể được tư vấn trực tuyến, thanh toán linh hoạt qua nhiều phương thức, hưởng ưu đãi trả góp 0% và lựa chọn nhận xe tại đại lý hoặc giao tận nhà.

Gia nhập Shopee Mall từ năm 2019, HEAD Hoàng Việt là một trong những đại lý Honda tiên phong bán xe chính hãng trực tuyến. Hướng đến khách hàng trẻ ưa chuộng sự tiện lợi, sự hiện diện trên Shopee Mall giúp Hoàng Việt mang đến trải nghiệm mua xe an tâm và liền mạch. Trong chiến dịch 10.10, Honda Hoàng Việt đã tăng trưởng doanh số gấp 10 lần và vươn lên Top 1 ngành hàng xe máy trên Shopee, phản ánh xu hướng người dùng ngày càng cởi mở với việc mua sắm online trong nhóm hàng này.

Các đại lý xe máy như Honda Hoàng Việt “số hóa” hành trình mua sắm để mở rộng tệp khách hàng.

Nhìn lại bức tranh tổng thể, có thể thấy Shopee Mall đang trở thành bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp bứt phá. Với cam kết mang đến sản phẩm chính hãng cùng hệ sinh thái bán hàng hiệu quả, Shopee Mall song hành cùng doanh nghiệp củng cố lòng tin nơi khách hàng và chuyển hóa niềm tin ấy thành kết quả tăng trưởng bền vững.