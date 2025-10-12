Toyota đẩy mạnh công nghệ pin thể rắn cho xe điện

Với việc BMW, Honda, Mercedes hay Stellantis đẩy mạnh các chương trình xe điện riêng, những tiến bộ kỹ thuật và chiến lược chuỗi cung ứng của Toyota hứa hẹn định hình giai đoạn đổi mới tiếp theo của ngành. Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu lớn mà Toyota đang hướng đến là sản xuất hàng loạt pin thể rắn, được coi là đỉnh cao công nghệ xe điện.

Toyota đang tiến dần đến bước hoàn thiện công nghệ pin đột phá cho xe điện ẢNH: TECHSPOT

Theo Techspot, mẫu xe đầu tiên sử dụng pin thế hệ mới của Toyota dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng năm 2027, với kỳ vọng nâng tầm phạm vi hoạt động, tốc độ sạc và hiệu suất.

Tham vọng của Toyota được củng cố nhờ hợp tác với Sumitomo Metal Mining. Kể từ năm 2021, hai bên đã hợp tác cải tiến hóa học và độ bền vật liệu nhằm khắc phục vấn đề suy thoái cathode, vốn trì hoãn triển khai thương mại. Sumitomo áp dụng kỹ thuật tổng hợp bột độc quyền, tạo ra vật liệu cathode ổn định, tuổi thọ cao và chịu được chu kỳ sạc nhiều lần mà không giảm hiệu suất.

Pin thể rắn: Bước ngoặt mới của Toyota

Bên cạnh đó, Toyota còn hợp tác với Idemitsu Kosan nhằm xây dựng cơ sở sản xuất 1.000 tấn lithium sulfide mỗi năm - vật liệu điện phân rắn quan trọng cho pin thể rắn. Cơ sở này dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Những nỗ lực này nằm trong sáng kiến quốc gia của Nhật Bản nhằm xây dựng chuỗi cung ứng pin tiên tiến, giảm phụ thuộc Trung Quốc và Hàn Quốc. Tổng cộng, các công ty Nhật cam kết hơn 7 tỉ USD cho nghiên cứu và sản xuất pin thể rắn và bán rắn.

Toyota hoãn sản xuất xe thuần điện tại Mỹ cho đến năm 2026

Khác với pin lithium-ion truyền thống dễ quá nhiệt và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, pin thể rắn Toyota ổn định hơn, nhỏ gọn và chống quá nhiệt tốt. Kết hợp vật liệu cathode và anode tối ưu, pin đạt mật độ năng lượng cao, công suất lớn, tuổi thọ dài và rút ngắn thời gian sạc. Thiết kế pin còn giúp tạo bộ pin nhẹ, nhỏ gọn, linh hoạt cho thiết kế nội thất và hệ thống truyền động.

Toyota cho biết sẽ tiếp tục cải tiến, giải quyết chi phí và khả năng sản xuất trước khi triển khai hàng loạt. Nếu tiến độ duy trì, xe chạy pin thể rắn có thể xuất hiện từ năm 2027 - 2028. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp hãng từng bước tháo gỡ rào cản về tốc độ sạc, phạm vi hoạt động và an toàn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi toàn ngành, thiết lập tiêu chuẩn mới về hiệu suất và hiệu quả năng lượng.