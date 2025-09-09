Pin thể rắn lần đầu tiên được sản xuất hàng loạt

Sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ hưởng lợi từ công nghệ pin thể rắn là máy bay không người lái. Các cell pin mới của Eve Energy hứa hẹn mang lại hiệu suất cao hơn, mật độ năng lượng lớn hơn và độ ổn định được cải thiện, điều này rất quan trọng cho các ứng dụng mà mỗi gram pin đều có giá trị.

Máy bay không người lái là sản phẩm đầu tiên hưởng lợi từ pin thể rắn của Eve Energy ẢNH: REUTERS

Nhà máy mới của Eve Energy đặt tại Thành Đô đã bắt đầu sản xuất các cell pin 10Ah, được chế tạo bằng chất điện phân rắn gốc sunfua. Những cell pin này có thể được kết hợp thành các bộ pin 60Ah cung cấp năng lượng cho máy bay không người lái, robot hình người như Optimus của Tesla, và một số thiết bị IoT điều khiển bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Theo nhà sản xuất, mật độ năng lượng của pin đạt khoảng 300 Wh/kg, một bước tiến lớn so với mức 200 Wh/kg của pin lithium-ion hiện tại. Để dễ hình dung, pin có thể chiếm tới 40 - 50% tổng trọng lượng của máy bay không người lái, vì vậy mỗi cải tiến đều giúp kéo dài thời gian bay.

Được biết, thiết kế pin thể rắn cũng khắc phục nhiều vấn đề của pin điện phân lỏng, cho phép hoạt động tốt hơn ở nhiệt độ khắc nghiệt và có độ ổn định nhiệt cao hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho máy bay không người lái hoặc robot hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Từng bước giải quyết nhược điểm giá thành của pin thể rắn

Trong khi các công ty như CATL và Panasonic cho rằng công nghệ pin thể rắn vẫn còn quá đắt đỏ cho ô tô điện cho đến cuối thập kỷ này, Eve Energy đang tiến lên bằng cách nhắm vào các thị trường quy mô nhỏ hơn trước. Nhà máy tại Thành Đô dự kiến sẽ đạt công suất 100 MWh hằng năm vào năm 2026, với lộ trình hướng tới các pin có mật độ năng lượng cao hơn, lên đến 400 Wh/kg.

Cần lưu ý rằng con số 800 - 850 Wh/L thường được trích dẫn cho pin silicon-carbon trên các điện thoại Trung Quốc gần đây (ví dụ 805 Wh/L trên OnePlus 13) không thể so sánh trực tiếp với thông số của Eve, vì đó là mật độ năng lượng theo thể tích, trong khi thông số của Eve được tính bằng Wh/kg. Tỷ lệ trọng lượng trên thể tích có thể khác nhau giữa hai loại pin, do đó không thể so sánh trực tiếp.

Eve Energy không phải là công ty duy nhất nhắm đến lĩnh vực pin thể rắn. Đầu năm nay, công ty Avidrone của Canada đã giới thiệu một máy bay không người lái chở hàng sử dụng pin thể rắn của Factorial. Tuy nhiên, với việc sản xuất hàng loạt đang được tiến hành, Eve Energy có khả năng đưa công nghệ này từ phòng thí nghiệm ra ứng dụng thực tế nhanh hơn bất kỳ công ty nào khác.