Ô tô điện Mercedes rớt giá 2,45 tỉ đồng sau khi lăn bánh 1.500 km

Năm 2022, Mercedes-Benz bắt đầu phân phối chính hãng dòng xe điện Mercedes EQS sedan với hai bản EQS 450+ và EQS 580 4MATIC. Trong đó, bản cao cấp nhất EQS 580 4MATIC "thét" giá lên tới 5,959 tỉ đồng, chi phí lăn bánh của mẫu xe này rơi vào khoảng 6 tỉ đồng sau khi áp dụng chính sách miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Mercedes EQS 580 4MATIC từng có giá lăn bánh khoảng 6 tỉ đồng thời điểm năm 2022 ẢNH: N.N

Ngay từ đầu, dòng EQS được ví von như một chiếc S-Class thuần điện. Tuy nhiên, EQS 580 4 MATIC có giá cao hơn 1,09 tỉ đồng so với S 450 Luxury (4,869 tỉ đồng) - bản cao cấp nhất của dòng S-Class tại Việt Nam thời điểm 2022. Giới hạn về phạm vi hoạt động, giá bán cao... là những yếu tố khiến dòng EQS ít phổ biến trên thị trường và rớt giá chóng mặt.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mới đây một đơn vị kinh doanh ô tô cũ đã rao bán chiếc xe điện Mercedes EQS 580 4MATIC đời 2022, đăng ký mới năm 2024 với giá 3,55 tỉ đồng. Chỉ sau 3 năm xuất xưởng, EQS 580 4 MATIC đã rớt giá khoảng 2,45 tỉ đồng, tương đương khấu hao 40,8% giá trị. Đáng chú ý, chiếc xe kể trên chỉ di chuyển khoảng 1.500 km nên tổng thể gần như mới.

Sau 3 năm xuất xưởng, mẫu xe này chỉ rao bán hơn 3,5 tỉ đồng trên thị trường xe cũ ẢNH: N.N

Trong khi đó, một chiếc Mercedes S 450 Luxury đời 2022 từng có giá lăn bánh hơn 5,32 tỉ đồng, hiện rớt giá còn khoảng 3,9 tỉ đồng, tương đương khấu hao khoảng 26,7%. Như vậy, mẫu EQS 580 4MATIC có tỉ lệ khấu hao cao hơn rất nhiều so với một chiếc S-Class sử dụng động cơ xăng.

Nói về câu chuyện rớt giá của xe sang, anh Nguyễn Tấn Huy, kinh doanh xe sang cũ tại phường Tân Thuận, TP.HCM nhận định: "Xe điện hạng sang rớt giá nhanh hơn do mạng lưới sạc còn hạn chế, phạm vi di chuyển chưa phù hợp với khách hay đi tỉnh thành lân cận. Phần lớn người mua xe điện để trải nghiệm hoặc chỉ chạy trong nội thành, nên nhu cầu thị trường xe cũ không cao".

Không gian nội thất của Mercedes EQS sedan loại bỏ gần như toàn bộ nút bấm vật lý, mọi điều khiển đều thông qua màn hình cảm ứng ẢNH: N.N

Mercedes EQS 580 4MATIC mang vóc dáng tương lai, hiện đại với nhiều công nghệ tiên tiến như đèn pha Digital Light, tay nắm cửa dạng ẩn, cửa hít, mâm đa chấu 21 inch... Không gian nội thất bên trong theo thiên hướng kỹ thuật số hóa, tối giản với việc loại bỏ hoàn toàn các phím cơ học, thay vào đó là các phím cảm ứng lực.

Về tiện nghi, mẫu EQS sedan cao cấp nhất trang bị tới 5 màn hình trong xe, gồm màn hình trung tâm 17,7 inch; bảng đồng hồ sau vô-lăng và màn hình ghế phụ đồng kích thước 12,3 inch; hai màn hình dành cho người ngồi hàng ghế thứ 2. So với S-Class chạy xăng, không gian ghế sau của EQS không vượt trội nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi cho hành khách phía sau.

Hàng ghế sau trên EQS 580 4MATIC có thêm cửa sổ trời, tăng sự thoáng đãng cho hành khách ẢNH: N.N

Được trang bị hai mô-tơ điện ở cầu trước và sau, EQS 580 4MATIC có tổng công suất lên đến 516 mã lực và mô-men xoắn cực đại 858 Nm. Sức mạnh trên giúp mẫu xe điện nặng gần 2,6 tấn tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 4,3 giây.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, giúp giảm đáng kể bán kính quay vòng. Tuy nhiên, công nghệ này có thể khiến người ngồi hàng ghế sau dễ bị say xe do quán tính thay đổi đột ngột, nhất là khi ôm cua ở tốc độ cao.

Phần lớn xe EQS 580 4MATIC cũ trên thị trường hiện được rao bán trong khoảng 3,5 - 3,7 tỉ đồng nhưng đều đã lăn bánh từ 15.000 - 40.000 km. Vì vậy, một chiếc xe chỉ mới đi khoảng 1.500 km và "chào" giá hơn 3,5 tỉ đồng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng muốn trải nghiệm dòng sedan điện cao cấp của thương hiệu ngôi sao ba cánh.