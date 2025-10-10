POCO M7 trình làng, dùng pin Silicon Carbon 7.000 mAh

Pin Silicon Carbon 7.000 mAh - bền bỉ suốt ngày dài

POCO M7 sở hữu viên pin Silicon Carbon 7.000 mAh, dung lượng lớn nhất từng có trên dòng sản phẩm POCO M Series. Công nghệ pin tiên tiến giúp tăng mật độ năng lượng, giữ thân máy gọn gàng mà vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng lên tới 2 ngày chỉ sau một lần sạc.

POCO M7 nổi bật với màn hình kích thước lớn lên tới 6,9 inch

Ảnh: POCO



Không chỉ vượt trội về dung lượng, viên pin Silicon Carbon 7.000 mAh còn có độ bền ấn tượng - sau 1.600 chu kỳ sạc xả (tương đương hơn 4 năm sử dụng), pin vẫn duy trì được trên 80% dung lượng gốc. Điều này đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho nhu cầu giải trí, làm việc hay di chuyển liên tục, thể hiện cam kết của POCO về độ tin cậy và chất lượng sản phẩm.

POCO M7 còn được trang bị công nghệ Battery Health 4.0, tối ưu quá trình sạc để kéo dài tuổi thọ pin, giảm thiểu tình trạng chai pin. Với sạc nhanh 33W, thiết bị dễ dàng nạp đầy năng lượng trong thời gian ngắn, trong khi sạc ngược 18W biến POCO M7 thành “pin dự phòng” hữu ích cho các thiết bị khác - một tính năng hiếm có trong phân khúc giá.

POCO M7 mang đến trải nghiệm thị giác vượt trội nhờ màn hình 6,9 inch lớn nhất phân khúc smartphone tầm trung, lý tưởng cho các nhu cầu giải trí di động như xem phim, chơi game hay lướt web. Công nghệ AdaptiveSync cho phép màn hình tự động điều chỉnh 9 cấp độ tần số quét, đạt tối đa 144 Hz, giúp mọi thao tác trở nên mượt mà và linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, màn hình POCO M7 đạt 3 chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly), giúp giảm phát thải ánh sáng xanh, hạn chế hiện tượng nhấp nháy và thân thiện hơn với nhịp sinh học của người dùng.

Về hiệu năng, POCO M7 sử dụng vi xử lý Snapdragon 685, mang đến khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ hằng ngày và đảm bảo hiệu năng ổn định khi chơi các tựa game phổ biến. Thiết bị chạy trên Xiaomi HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và tính năng Circle to Search, hỗ trợ học tập, làm việc và sáng tạo hiệu quả hơn. Người dùng có thể mở rộng RAM lên tới 16 GB (8 GB + 8 GB RAM ảo) và bộ nhớ tối đa 2 TB qua thẻ nhớ ngoài - linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

Về camera, POCO M7 sở hữu cụm camera kép 50 MP, cho ảnh chụp rõ nét, chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng. Các chế độ Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode và Dynamic Shots giúp người dùng dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc thường ngày. Camera selfie 8 MP hỗ trợ góc chụp rộng, phù hợp cho cả ảnh cá nhân và ảnh nhóm.

Tại thị trường Việt Nam, POCO M7 phiên bản 6 GB RAM + 128 GB bộ nhớ trong có giá bán 4,59 triệu đồng.

