POCO C85 ra mắt tại Việt Nam, trang bị pin khủng 6.000 mAh

Dù sở hữu viên pin lớn 6.000 mAh, POCO C85 vẫn duy trì thân máy mỏng nhẹ với thiết kế bo cong 3D ở bốn cạnh, mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu. Màn hình HD+ 6,9 inch tối ưu cho nhu cầu xem phim, học tập trực tuyến hay giải trí đa phương tiện. Công nghệ AdaptiveSync thông minh cho phép màn hình điều chỉnh tần số quét linh hoạt giữa 60 Hz, 90 Hz và 120 Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà khi cuộn, chơi game hoặc đọc sách.

POCO C85 được trang bị màn hình và pin dung lượng lớn

Ảnh: POCO



Bên cạnh đó, POCO C85 đạt chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học, hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu dài. Công nghệ Wet Touch 2.0 giúp màn hình vẫn phản hồi chính xác ngay cả khi tay ướt, phù hợp cho các tình huống trong bếp hoặc khi luyện tập thể thao.

Pin lớn 6.000 mAh, sạc nhanh 33W tiện lợi

Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và dung lượng pin lớn biến POCO C85 trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Viên pin dung lượng 6.000 mAh cho phép người dùng sử dụng liên tục trong nhiều giờ: 22 giờ xem video, 82 giờ nghe nhạc hoặc 20 giờ đọc sách. Công nghệ sạc nhanh 33W giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, chỉ 31 phút đã có thể sạc được 50% pin, đảm bảo duy trì nhịp sống năng động. Đặc biệt, tính năng sạc ngược 10W biến POCO C85 thành pin dự phòng cho các thiết bị khác, mang đến sự tiện lợi trong những chuyến đi dài ngày.

POCO C85 được trang bị vi xử lý 8 nhân mạnh mẽ, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. Với RAM mở rộng lên đến 16 GB và bộ nhớ có thể nâng cấp tối đa 1 TB thông qua thẻ nhớ, người dùng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, video cũng như chạy đa nhiệm mượt mà.

Thiết bị vận hành trên Xiaomi HyperOS 2, mang đến trải nghiệm ổn định và nhiều tính năng thông minh. Các công cụ hiện đại như Circle to Search with Google, Google Gemini và Xiaomi Interconnectivity giúp việc tìm kiếm, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu trở nên thuận tiện hơn. Người dùng có thể đồng bộ cuộc gọi, chia sẻ clipboard giữa các thiết bị hay tìm kiếm nhanh chóng trên nhiều nền tảng.

Không chỉ mạnh về thiết kế và pin, POCO C85 còn nổi bật với hệ thống camera chất lượng. Camera AI 50 MP cho hình ảnh chi tiết, màu sắc sống động, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh trong nhiều bối cảnh. Camera selfie 8 MP tích hợp chế độ làm đẹp, mang đến những bức ảnh chân dung tươi sáng, phù hợp với nhu cầu chia sẻ trên mạng xã hội của giới trẻ.

Để nâng cao trải nghiệm sử dụng, POCO C85 còn được trang bị hàng loạt tính năng hữu ích như cảm biến vân tay đặt cạnh bên, jack tai nghe 3,5 mm, loa công suất lớn với khả năng tăng âm 200% và khả năng kháng nước bụi đạt chuẩn IP64.