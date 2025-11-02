Pin điện thoại có thể được làm từ… rác thải

Pin là một trong những thành phần thiết yếu của mọi thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng... Tuy nhiên, việc sản xuất pin có thể gây ra những vấn đề liên quan đến môi trường, vì vậy nhiều giải pháp đã được đưa ra để giải quyết vấn nạn này.

Sản xuất pin luôn là vấn đề được quan tâm do những tác động đến môi trường ẢNH: REUTERS

Gần đây, một nhóm nhà khoa học từ Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát hiện một loại rác thải thường bị lãng phí hiện nay là nhựa có thể được tái chế thành vật liệu carbon tiên tiến như graphene hoặc carbon xốp. Những vật liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất pin lithium - loại pin phổ biến trong smartphone và nhiều thiết bị điện tử khác.

Lợi ích của pin được làm từ rác thải nhựa

Mục tiêu của nghiên cứu này là biến vấn đề ô nhiễm từ nhựa thành một giải pháp hữu ích cho nhân loại. Việc tái chế nhựa không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm mà còn tạo ra các sản phẩm thiết yếu. Theo các thử nghiệm, carbon từ nhựa có khả năng lưu trữ năng lượng tương đương với giới hạn lý thuyết của pin selen và những loại pin này có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều vòng đời mà không gặp phải vấn đề nào.

Theo Giáo sư Yan Chen từ Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc (SCUT), nghiên cứu này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế carbon tuần hoàn, nơi chất thải được tái sử dụng một cách hiệu quả.

Khi mà công nghệ ngày càng phát triển, các công ty đang chú trọng vào việc cải tiến pin cho thiết bị của họ, với 2025 được xem là năm hứa sẽ chứng kiến nhiều đột phá trong lĩnh vực này. Chẳng hạn, một năm trước, chúng ta đã nghe về pin 6.000 mAh cho smartphone, nhưng dung lượng này hiện trở nên phổ biến hoặc thậm chí lớn hơn như nguyên mẫu điện thoại pin 15.000 mAh được Realme tiết lộ gần đây.

Sự phát triển của công nghệ pin được làm từ rác thải không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường.