Realme chuẩn bị gây sốc với smartphone pin 15.000 mAh

Cải tiến này được cho là đến từ công nghệ pin silicon, một loại pin lithium-ion thay thế cực dương bằng vật liệu composite gốc silicon giúp chứa nhiều ion lithium hơn than chì truyền thống. Điều này mang lại mật độ năng lượng cao hơn mà vẫn đảm bảo smartphone có thiết kế mỏng hơn để duy trì thời gian sử dụng lâu dài.

Phóng to hình ảnh sẽ thấy dòng chữ “15.000 mAh” được đóng dấu ở mặt sau của điện thoại ẢNH: REALME

Như là một phần trong kết quả từ công nghệ pin mới, Realme vừa gây sốc khi công bố rằng họ đang phát triển một smartphone với viên pin dung lượng lên đến 15.000 mAh. Hình ảnh cho thấy con số "15.000 mAh" được in rõ trên nắp lưng gây chú ý đến người hâm mộ. Để so sánh, con số này lớn hơn hầu hết điện thoại bền bỉ với pin khủng hiện có, thường phải có thiết kế dày hơn để chứa pin lớn.

Thời lượng sử dụng ấn tượng từ smartphone pin 15.000 mAh

Điều đáng chú ý là chiếc điện thoại này của Realme không hề dày như những điện thoại bền bỉ khác. Realme tự tin tuyên bố rằng sản phẩm mới của họ có thể phát video liên tục trong 50 giờ và quay video lên đến 18,75 giờ chỉ với một lần sạc. Những thông số này không phải là điều bất ngờ đối với những ai đã theo dõi các thử nghiệm pin của Realme khi công ty giới thiệu mẫu điện thoại ý tưởng GT với pin 10.000 mAh trước đó.

Mẫu điện thoại 15.000 mAh có thể chỉ là một sản phẩm ý tưởng và chưa được phát hành ngay lập tức, Realme hứa hẹn sẽ cung cấp thêm thông tin vào ngày 27.8. Điều này có thể giúp người dùng biết rõ hơn về khả năng thực sự của "quái thú" này.

Một điểm đáng chú ý khác là Realme đang giới thiệu sản phẩm này trên toàn cầu, không chỉ riêng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, việc phân phối chính thức tại Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn và người tiêu dùng cần kiểm tra tính tương thích mạng. Dù kết quả ra sao, đối với những ai mơ ước về một chiếc smartphone có thể sử dụng nhiều ngày mà không cần sạc, đây chắc chắn là một tin tức thú vị.

