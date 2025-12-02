Xuất hiện quảng cáo lạ trên YouTube, hiện lên là ứng dụng tê liệt

Theo Android Police, người dùng YouTube từ lâu đã phải chấp nhận 'sống chung với lũ' khi nền tảng này liên tục tăng thời lượng quảng cáo hay ẩn nút 'Bỏ qua' (Skip). Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật mới phát hiện vào cuối tuần qua đang khiến trải nghiệm xem video trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Quảng cáo 'bắt chết' người xem YouTube

Theo phản ánh từ hàng loạt người dùng trên diễn đàn Reddit và báo cáo từ trang tin PiunikaWeb, ứng dụng YouTube đang gặp lỗi nghiêm trọng liên quan đến một quảng cáo cụ thể của nhà phát triển Hypernova Limited (quảng cáo cho một ứng dụng trên Google Play).

Thay vì phát nội dung quảng cáo như bình thường, màn hình của người dùng bị kẹt ở trạng thái đang tải (buffering/vòng tròn xoay) vô tận. Không có nút bỏ qua, video cũng không thể tải tiếp. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là tắt hẳn video hoặc khởi động lại ứng dụng.

Quảng cáo ứng dụng đang khiến YouTube treo cứng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Một người dùng bức xúc chia sẻ trên Reddit: "Nó quay lại ở mỗi lần ngắt quảng cáo xen kẽ. Tôi phải đóng đi mở lại video liên tục để cầu mong YouTube hiện một quảng cáo khác không bị lỗi. Việc cày video giải trí giờ đây gây ức chế tột độ".

Sự cố này có vẻ ảnh hưởng chủ yếu đến người dùng Android và mang tính chất khu vực, tương tự như một lỗi từng xảy ra với người dùng iOS hồi tháng 7 vừa qua. Do lỗi mới được phát hiện vào cuối ngày 30.11, YouTube hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

Người dùng có thể làm gì?

Trong khi chờ đợi Google khắc phục, cộng đồng mạng đã tìm ra một vài giải pháp tình thế:

Chặn thủ công : Khi quảng cáo bị lỗi xuất hiện, hãy nhanh tay bấm vào dấu ba chấm ở góc và chọn 'Block this ad'. Tuy nhiên, cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

: Khi quảng cáo bị lỗi xuất hiện, hãy nhanh tay bấm vào dấu ba chấm ở góc và chọn 'Block this ad'. Tuy nhiên, cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Đăng ký YouTube Premium: Dù tốn kém, nhưng đây là giải pháp triệt để nhất. Việc loại bỏ hoàn toàn quảng cáo sẽ giúp bạn tránh được các lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phân phối quảng cáo của YouTube.

Nếu đang gặp tình trạng video cứ xoay vòng mãi không chạy, đừng vội đổ lỗi cho mạng internet nhà mình, rất có thể bạn là nạn nhân của 'quảng cáo lỗi' nói trên.