YouTube Music tung tính năng được mong chờ nhất để 'đấu' Spotify

Theo Tom’s Guide, đối với những người sử dụng các dịch vụ phát nhạc trực tuyến (streaming), việc quản lý các danh sách phát (playlist) dài hàng trăm bài là nhu cầu thiết yếu. Nếu như người dùng Spotify đã quá quen thuộc với thanh tìm kiếm tiện lợi ngay trong playlist từ nhiều năm nay, thì cộng đồng YouTube Music lại phải chịu cảnh 'tụt hậu' đáng ngạc nhiên khi thiếu vắng công cụ cơ bản này.

Tính năng hữu ích cho các playlist khổng lồ trên YouTube Music

Mới đây, một tia hy vọng lóe lên khi người dùng Reddit có tên xerus9915 chia sẻ hình ảnh rò rỉ về tùy chọn 'Find in Playlist' đang xuất hiện trên ứng dụng.

Theo đó, tính năng này được phát hiện trên phiên bản 8.45.3. Cơ chế hoạt động khá đơn giản và trực quan, khi người dùng chỉ cần nhấn vào menu ba chấm (...) cạnh danh sách phát, chọn 'Find in Playlist' và nhập tên bài hát hoặc nghệ sĩ. Đây là một bước tiến lớn về trải nghiệm người dùng (UX), thay thế cho giải pháp tạm bợ hiện tại là phải dùng tiện ích mở rộng trên trình duyệt web để tìm bài hát.

Mặc dù đây là tin vui, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn một chút. Tính năng này hiện chỉ mới xuất hiện rải rác trên một số thiết bị iOS. Ngay cả trong cộng đồng người dùng iPhone, nhiều người cũng báo cáo rằng họ chưa nhận được cập nhật này dù đang ở phiên bản ứng dụng mới nhất.

Tùy chọn tìm kiếm trong danh sách phát mới trên YouTube Music ẢNH: REDDIT

Điều này cho thấy Google đang áp dụng quy trình thử nghiệm A/B (thử nghiệm trên một nhóm nhỏ ngẫu nhiên) trước khi phát hành rộng rãi. Đáng tiếc hơn, tính năng này vẫn chưa hỗ trợ tìm kiếm trong các đài Radios đã lưu.

AI và tương lai của YouTube Music

Bên cạnh công cụ tìm kiếm, YouTube Music cũng đang nỗ lực giữ chân người dùng bằng các tính năng thông minh khác. Dự án YouTube Labs được cho là đang thử nghiệm một tính năng AI mới, giúp cung cấp các câu chuyện hậu trường (trivia) và bình luận thú vị về bài hát hoặc nghệ sĩ đang phát, mang lại trải nghiệm nghe nhạc có chiều sâu hơn.

Hiện tại, người dùng Android và phần lớn người dùng iOS vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để Google chính thức 'phổ cập' tính năng tìm kiếm cơ bản này.