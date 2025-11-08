Người dùng YouTube hoang mang vì tài khoản bị hạn chế do AI xác thực tuổi

Theo 9to5Google, YouTube vừa tung ra một đợt quét xác minh độ tuổi bằng AI (trí tuệ nhân tạo) mới trên diện rộng, khiến cộng đồng người dùng, đặc biệt là trên Reddit, vô cùng tức giận khi tài khoản của họ đột ngột bị 'gắn mác' là trẻ em và bị áp dụng hàng loạt hạn chế.

Chiến dịch AI mới gây tranh cãi dữ dội của YouTube

Đây là đợt triển khai tiếp theo sau thông báo đầu tiên của nền tảng này vào tháng 7. Mặc dù đợt đầu tiên vào cuối tháng 9 đã gây chú ý, nhưng 'làn sóng' mới nhất trong 24 giờ qua dường như có quy mô lớn hơn và đang ảnh hưởng đến nhiều người dùng hơn.

Hàng loạt người dùng báo cáo rằng họ đột ngột bị chặn xem các video có giới hạn độ tuổi và nhận được thông báo yêu cầu xác minh tuổi.

Nhiều người dùng bị AI của YouTube nhận diện là trẻ em ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

Điều này đẩy người dùng vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan', hoặc chấp nhận các hạn chế (và bị đối xử như một người dùng dưới 18 tuổi), hoặc phải cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm cho YouTube để chứng minh mình đã trưởng thành.

Sử dụng giấy tờ tùy thân chính chủ (như căn cước công dân, hộ chiếu...).

Sử dụng thẻ tín dụng (để chứng minh khả năng tài chính của người trưởng thành).

Chụp ảnh selfie (sau đó AI của YouTube sẽ tự phân tích ảnh để 'ước tính' độ tuổi của người dùng).

Để gỡ bỏ hạn chế, YouTube cung cấp 3 phương thức xác minh:

Những người dùng chấp nhận bị hạn chế hoặc bị AI xác định là dưới 18 tuổi sẽ phải đối mặt với một loạt thay đổi đáng kể trên tài khoản của mình. Theo thông báo chính thức của YouTube, các hạn chế này gồm có:

Bị chặn hoàn toàn khỏi các video bị giới hạn độ tuổi.

Chỉ được hiển thị quảng cáo không cá nhân hóa.

Bị bật các công cụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số (như nhắc nghỉ giải lao, giờ đi ngủ) theo mặc định.

Giảm thiểu đề xuất các video có nội dung có vấn đề nếu xem lặp đi lặp lại.

Tất cả video tải lên sẽ tự động bị đặt ở chế độ riêng tư.

Hiển thị nhắc nhở về quyền riêng tư khi bình luận công khai.

Hạn chế khả năng kiếm tiền từ quà tặng trên các buổi livestream.

Động thái này cho thấy nỗ lực của YouTube trong việc siết chặt quản lý nội dung và bảo vệ trẻ em, nhưng cũng dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và sự chính xác của các hệ thống AI khi nó gây ảnh hưởng hàng loạt đến cả những người dùng đã trưởng thành.