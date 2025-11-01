YouTube phá vỡ giới hạn lâu đời cho các nhà sáng tạo nội dung

Theo 9to5Mac, YouTube vừa thông báo một kế hoạch nâng cấp đáng kể, hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng nội dung trên nền tảng, đặc biệt là trên các màn hình lớn. Hãng xác nhận sẽ sớm tăng mạnh giới hạn dung lượng tệp cho ảnh thumbnail và đang thử nghiệm giới hạn tải lên video lớn hơn.

YouTube sắp cho tải lên ảnh thumbnail và video dung lượng lớn hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

YouTube thử nghiệm cho phép tải lên video chất lượng gốc cao hơn

Hiện tại, các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đang bị giới hạn kích thước tệp video ở mức 256 GB hoặc độ dài 12 tiếng (tùy điều kiện nào đến trước). Tuy nhiên, YouTube cho biết điều này có thể sớm thay đổi. Nền tảng này xác nhận đang "thử nghiệm tải lên video có dung lượng lớn hơn" với một số "nhà sáng tạo được chọn", mở đường cho việc tải lên các video gốc có chất lượng cao hơn nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, bản nâng cấp lớn và ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng sáng tạo nội dung chính là giới hạn của ảnh thumbnail (ảnh bìa video). Giới hạn 2 MB hiện tại sẽ sớm được xóa bỏ và thay thế bằng giới hạn mới lên đến 50 MB - một mức tăng khổng lồ gấp 25 lần.

Theo YouTube, ấn tượng ban đầu là tất cả mọi thứ trên màn hình lớn. Việc tăng giới hạn này sẽ "cho phép tạo và phân phối các ảnh thumbnail mới, tuyệt đẹp ở độ phân giải 4K" cho video của nhà sáng tạo. Đây là một động thái được cho là để cải thiện trải nghiệm xem trên TV thông minh, nơi các thumbnail 2 MB thường bị vỡ nét và giảm chất lượng.

Động thái này, cùng với việc công bố tính năng 'Super Resolution' (Siêu độ phân giải) dùng AI và các tính năng mới cho TV, cho thấy YouTube đang rất nghiêm túc trong việc nâng cấp trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao trên nền tảng của mình.