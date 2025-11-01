Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube phá vỡ giới hạn lâu đời cho các nhà sáng tạo nội dung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
01/11/2025 08:05 GMT+7

YouTube sắp cho phép các nhà sáng tạo tải lên ảnh thumbnail và video với mức dung lượng 'khủng' hơn rất nhiều.

Theo 9to5Mac, YouTube vừa thông báo một kế hoạch nâng cấp đáng kể, hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng nội dung trên nền tảng, đặc biệt là trên các màn hình lớn. Hãng xác nhận sẽ sớm tăng mạnh giới hạn dung lượng tệp cho ảnh thumbnail và đang thử nghiệm giới hạn tải lên video lớn hơn.

YouTube nâng cấp giới hạn tải lên video và ảnh thumbnail cho nhà sáng tạo nội dung - Ảnh 1.

YouTube sắp cho tải lên ảnh thumbnail và video dung lượng lớn hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

YouTube thử nghiệm cho phép tải lên video chất lượng gốc cao hơn

Hiện tại, các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đang bị giới hạn kích thước tệp video ở mức 256 GB hoặc độ dài 12 tiếng (tùy điều kiện nào đến trước). Tuy nhiên, YouTube cho biết điều này có thể sớm thay đổi. Nền tảng này xác nhận đang "thử nghiệm tải lên video có dung lượng lớn hơn" với một số "nhà sáng tạo được chọn", mở đường cho việc tải lên các video gốc có chất lượng cao hơn nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, bản nâng cấp lớn và ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng sáng tạo nội dung chính là giới hạn của ảnh thumbnail (ảnh bìa video). Giới hạn 2 MB hiện tại sẽ sớm được xóa bỏ và thay thế bằng giới hạn mới lên đến 50 MB - một mức tăng khổng lồ gấp 25 lần.

Theo YouTube, ấn tượng ban đầu là tất cả mọi thứ trên màn hình lớn. Việc tăng giới hạn này sẽ "cho phép tạo và phân phối các ảnh thumbnail mới, tuyệt đẹp ở độ phân giải 4K" cho video của nhà sáng tạo. Đây là một động thái được cho là để cải thiện trải nghiệm xem trên TV thông minh, nơi các thumbnail 2 MB thường bị vỡ nét và giảm chất lượng.

Động thái này, cùng với việc công bố tính năng 'Super Resolution' (Siêu độ phân giải) dùng AI và các tính năng mới cho TV, cho thấy YouTube đang rất nghiêm túc trong việc nâng cấp trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao trên nền tảng của mình.

Tin liên quan

YouTube phát triển công cụ loại bỏ deepfake AI

YouTube phát triển công cụ loại bỏ deepfake AI

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), vấn nạn deepfake ngày càng trở nên phổ biến.

Khám phá thêm chủ đề

Thumbnail Video chất lượng hình ảnh Youtube Dung lượng Nâng cấp thử nghiệm Nền tảng Tính năng Giới hạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận