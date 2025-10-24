YouTube phát triển công cụ loại bỏ deepfake AI

Mặc dù một số video deepfake chỉ nhằm mục đích giải trí, nhưng nhiều trường hợp khác lại được sử dụng để lừa đảo, như các quảng cáo giả mạo Elon Musk trong thời gian qua. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các nhà sáng tạo nội dung khi họ cần bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của mình trước những mạo danh không mong muốn.

YouTube phản công deepfake bằng công cụ phát hiện hình ảnh giả mạo ẢNH: MASHABLE

Để đối phó với tình trạng này, YouTube đã giới thiệu một hệ thống mới mang tên Likeness Detection (tạm dịch "Phát hiện sự giống nhau"). Hệ thống này đã được thử nghiệm trong một thời gian dài và giờ đây sẽ được triển khai rộng rãi hơn cho các nhà sáng tạo nội dung. Mục tiêu của hệ thống là giúp họ theo dõi và ngăn chặn việc sử dụng trái phép hình ảnh và chân dung của mình, từ đó bảo vệ khỏi việc bị lợi dụng để quảng bá các sản phẩm mà họ không ủng hộ hoặc phát tán thông tin sai lệch.

Cách phát hiện và xóa video deepfake trên YouTube

Cách thức hoạt động của hệ thống khá đơn giản. Sau khi đăng ký tham gia, người sáng tạo sẽ cần cung cấp một bức ảnh ID và một video selfie ngắn. Dữ liệu này sẽ giúp AI của YouTube nhận diện các video có thể đang mạo danh họ. Khi thiết lập xong, họ có thể xem tất cả các video bị phát hiện có chứa hình ảnh của mình và gửi yêu cầu xóa theo hướng dẫn của YouTube. Nếu video deepfake có quy mô lớn, họ có thể gửi yêu cầu bản quyền trực tiếp từ trang.

Ngoài ra, nếu không còn muốn sử dụng tính năng này, người sáng tạo có thể rút lui bất cứ lúc nào, và YouTube sẽ ngừng quét video sau 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. Hy vọng rằng, với sự ra mắt của hệ thống này, các nhà sáng tạo sẽ có thể phát hiện và phản ứng kịp thời với các video deepfake, từ đó giảm thiểu sự xuất hiện của chúng trên nền tảng.

Sự thay đổi này diễn ra chỉ một tuần sau khi YouTube công bố những cải tiến lớn về thiết kế cho ứng dụng và trang web của mình.