Giao diện YouTube mới tăng trải nghiệm người dùng

Mục tiêu của những thay đổi này là mang đến cho người dùng YouTube một trải nghiệm "sạch sẽ và sống động hơn", đồng thời giảm thiểu việc che khuất nội dung.

Giao diện mới của YouTube trên web ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, trên TV, các chi tiết video đã được di chuyển lên góc trên bên trái, trong khi các nút điều khiển khác được sắp xếp bên dưới thanh tiến trình. Nút phát/tạm dừng được đặt ở giữa, trong khi các nút Thích, Không thích, Bình luận và Lưu được nhóm lại trong một bảng. Phía bên phải là các tùy chọn Phụ đề và Cài đặt.

Đối với thiết bị di động, mặc dù các thay đổi không quá lớn, nhưng nút điều khiển đã được thiết kế lại với hình viên thuốc ở bên trái. YouTube cũng giới thiệu bộ biểu tượng mới cho các hành động phổ biến, đã được áp dụng trong YouTube Music. Đặc biệt, khi nhấn nút Thích trên một số video nhất định, người dùng sẽ thấy "hiệu ứng hình ảnh động" tùy chỉnh dựa trên nội dung đang xem, như nốt nhạc động cho video âm nhạc hoặc tín hiệu hình ảnh cho nội dung thể thao.

Ngoài ra, tính năng chạm hai lần để tìm kiếm đã được cải tiến để "hiện đại hơn và ít gây ảnh hưởng đến trải nghiệm xem video". YouTube cũng quảng bá tính năng "Lưu video hiện đại", giúp việc lưu video vào danh sách Xem sau hoặc thêm vào danh sách phát trở nên mượt mà và trực quan hơn.

Hệ thống bình luận cũng được nâng cấp với cấu trúc trả lời mới, mang lại "trải nghiệm đọc tập trung hơn". Trên thiết bị di động, người dùng sẽ có "trải nghiệm liền mạch hơn khi di chuyển giữa các tab" nhờ vào thiết kế chuyển động được cải thiện.

Tất cả những cập nhật này nhằm mục đích giúp YouTube "dễ điều hướng hơn và thú vị hơn khi tương tác". Những thay đổi này sẽ được triển khai trên toàn cầu bắt đầu từ tuần này, với mong muốn mang đến cho người dùng trải nghiệm thú vị và hấp dẫn hơn, phản ánh đúng năng lượng của các nhà sáng tạo và nội dung trên nền tảng.