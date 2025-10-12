Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube mở chương trình 'ân xá' cho hàng loạt nhà sáng tạo

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/10/2025 08:24 GMT+7

YouTube cho các kênh từng bị 'bay màu' cơ hội thứ hai, nhưng phải bắt đầu từ số 0.

Theo PC Mag, YouTube vừa chính thức triển khai chương trình 'Second Chance', cho phép một số nhà sáng tạo từng bị cấm được quay trở lại nền tảng. Tuy nhiên, họ sẽ phải chấp nhận bắt đầu lại từ con số không và trải qua một quy trình xét duyệt nghiêm ngặt, bao gồm cả việc bị xem xét các hoạt động ngoài đời thực.

YouTube trao cơ hội thứ hai cho các kênh bị cấm

Trong vài tuần tới, các nhà sáng tạo đủ điều kiện sẽ thấy một tùy chọn để yêu cầu tạo kênh mới trong tài khoản YouTube Studio của họ. Để thấy được tùy chọn này, họ sẽ phải đăng nhập bằng thông tin của kênh đã bị chấm dứt trước đó.

YouTube mở chương trình 'ân xá' cho hàng loạt nhà sáng tạo - Ảnh 1.

YouTube cho các kênh bị 'bay màu' cơ hội thứ hai

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PC MAG

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được 'tấm vé' trở lại này. Những người bị cấm vì vi phạm bản quyền hoặc vi phạm chính sách Trách nhiệm của Nhà sáng tạo sẽ không đủ điều kiện. Tương tự, bất kỳ ai đã xóa kênh YouTube hoặc tài khoản Google của mình sau khi bị cấm cũng sẽ không thể tham gia.

Cơ hội chỉ dành cho những nhà sáng tạo có nội dung cũ không vi phạm nguyên tắc cộng đồng hiện hành của YouTube. Điều này có nghĩa là nếu một người bị cấm vì vi phạm một chính sách mà YouTube hiện đã gỡ bỏ, họ sẽ có thể gửi yêu cầu quay lại.

Dù vậy, mọi việc sau đó sẽ không hề dễ dàng. YouTube sẽ đánh giá các yêu cầu dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như liệu nhà sáng tạo đó có liên tục vi phạm hay không. Nền tảng này cũng sẽ kiểm tra xem các hoạt động ngoài nền tảng của người đó "đã gây hại hoặc có thể tiếp tục gây hại cho cộng đồng YouTube, như các kênh gây nguy hiểm cho sự an toàn của trẻ em".

Một khi được chấp thuận, nhà sáng tạo sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0: không người đăng ký, không video.

Ngay cả để tham gia chương trình đối tác YouTube (YouTube Partner Program) và kiếm tiền, họ cũng sẽ phải đáp ứng lại từ đầu số lượng người đăng ký và giờ xem theo yêu cầu. Một lợi thế nhỏ là họ có thể tải lại các video cũ không vi phạm chính sách để nhanh chóng xây dựng lại thư viện nội dung và bắt đầu lấy lại phạm vi tiếp cận.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Google thông báo với Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan rằng họ sẽ cho phép một số kênh bị cấm vì liên tục vi phạm chính sách về COVID-19 và tính trung thực của bầu cử được quay trở lại. Ông Jordan đang điều tra YouTube về cáo buộc kiểm duyệt các phát ngôn hợp pháp. Trong thư phản hồi, Google cho biết các kênh này bị cấm sau khi chính quyền ông Joe Biden "tạo ra một bầu không khí chính trị nhằm gây ảnh hưởng đến hành động của các nền tảng dựa trên lo ngại của họ về thông tin sai lệch".

Xem thêm bình luận